'Ezanımız susturulamayacak bayrağımız indirilemeyecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin azmini kamçıladığını söyledi. Erdoğan, “FETÖ içeriden, PKK dışarıdan uğraşsa da ezanımızı susturamayacak ve bayrağımızı indiremeyecek” dedi.

İşgal girişimiydi

Erdoğan “15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça ihaneti de eklemiştir” şeklinde konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir asır önce topraklarının 4’te 3’ünü kaybederek Cumhuriyet’i kuran milletimiz, 15 Temmuz’da aynı felakete izin vermeyeceğini ortaya koymuştur. Bölgemizde pek çok devleti iç karışıklıklarla sarsıp, işgal edenlere Türkiye’nin öyle bir devlet olmadığını atılımlarımızla gösteriyoruz. Daha bitmedi. Bu milletin söyleyecek çok sözü, hayata geçireceği çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var.”

Millete teşekkür

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlara rahmetle yad eden Erdoğan, şunları belirtti: “Darbe gecesi şehitler kervanına katılan 251 kardeşimizin tamamının ismi kalbimize ve tarihimize kazınmıştır. O gece darbecilere direnmek için sokaklara, meydanlara akın akın koşan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Hayatının baharındaki körpe fidanlarca, bastonuna yaslanan ak sakallı büyüklerimizce verilen mücadele asla unutulmayacaktır. Ankara’da Külliye’ye, İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne anıtlar yaptık.” “15 Temmuz’u anlamak için bu topraklarda yürüttüğümüz bin yıllık mücadelemize bakmak gerekiyor” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Malazgirt’ten bu yana vatanımızın her bir toprağını nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu anlamak gerekiyor. 15 Temmuz gecesi zincir vurmayı denediler hamdolsun başaramadılar. Ezanımızı dindirmek, bayrağımızı indirmek isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık.

Hevesleri kursaklarında kaldı

15 Temmuz’u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettik. Beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı için Allah’a (CC) hamd ediyorum. 15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Şükür ki tekbir, sala, dualar eşliğinde kıyama kalkan milletimiz hainleri tepelerken kendi üzerinde hesap yapanların heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Milletimiz hiçbir zorlamaya maruz kalmadan, hiçbir karşılık beklemeden kendi inisiyatifiyle harekete geçmiştir. Bir asır önce vatan topraklarının büyük bölümünü kaybeden milletimiz 15 Temmuz’da bir daha aynı fırsatı vermeyeceğini dünya aleme duyurmuştur. Hiç kuşkusuz, Türkiye 83 milyon vatandaşı ve 81 vilayetiyle güzeldir. Türkiye birliğiyle, beraberliğiyle güzeldir. Türkiye dostluğuyla, kardeşliğiyle güzeldir. Kimsenin bunları bozmasına izin vermeyeceğiz. Terör örgütleri içeriden ve dışarıdan, kimi alttan, kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek.

Tepelerine biniyoruz

1. Dünya Savaşı için ‘Osmanlı’nın paylaşım kavgası’ derler. Aynı hayallere kapılanları hüsrana uğratacağız. Ülkemizi siyasi, ekonomik, askeri kuşatma altına almaya çalışanları çok daha büyük projeleri vizyona geçirerek söküp atıyoruz. Milletimizin kendi içindeki görüş ayrılıkları ve tartışmalara bakarak niyetlerini bozanlara cevabımızı konu vatanımız, ezanımız, bayrağımız olduğunda çelik bir yumruk olup tepelerine biniyoruz. Ağaç bahanesinin arkasına sığınanlar, adalet kisvesi altında milli iradeyi teslim almaya çalışanlar, çukurlarda bölücülük yapanlar bu akıbetten kurtulamamıştır. Şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki; ‘Daha bitmedi. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü, hayata geçirecek çok projesi var. Bu devletin daha hayata geçirecek çok potansiyeli var’. İslam’la müşerref olarak bu duayı aldık. Ayak bastığımız her yerde mazlumların, mağdurların yanlarında durarak bu duayı aldık. Haçlı seferlerinde Anadolu’yu çapulculara mezar ederek, İstanbul’u fethederek, Hint Okyanusu’ndan Viyana önlerine ve Çanakkale’den 15 Temmuz’a kadar arkasında 7 düvelin olduğu her saldırıya göğsümüzü siper ederek bu duayı aldık.

Önümüzde duramazlar

Uzun yıllar terörle mücadelede benzer birçok hadise yaşandığını biliyoruz. 15 Temmuz’da darbecilerin silahların üzerine şehadet umuduyla dimdik yürüyen nice kahramanlarımız var. Ne mutlu Hazreti Peygamber’in (SAV) yoldaşı olanlara, Allah’ın (CC) müjdelediği kutlu yolda ilerleyenlere. Güçlü olmak sayıca silahça güçlü olmak değildir. Asıl Hakk’ın (CC) yardımına mazhar olmak güçlü olmaktır. 15 Temmuz’da milletimiz bizzat bu hakikati yaşamıştır. Tanka yumruk ve savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bu milletin önünde kim durabilir?”