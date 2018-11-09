Kılıçdaroğlu, ezanı Türkçeleştirmenin hata olduğunu kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe ezan tartışmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu ezan tartışmasını doğru bulmadığını ifade edip, şöyle devam etti:

“Bu tür tartışmaları asla doğru bulmam. CHP olarak bu tür konuların tartışılmasında hassasız. Ne ben ne de arkadaşlarım bunu doğru bulmaz. Halkın bu kadar sorunu varken ezan tartışmasının açılmasını ise hiç doğru bulmam. Ki şunu da unutmamak gerekir, 16 Nisan 1950 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ezanın Arapça okunabilmesine ilişkin yasa teklifine CHP grubu olumlu oy vermiştir. Sizin gazetenizin o dönemdeki başlığı da şöyleydi: 'CHP de müzakerenin başlangıcında bu karara muhalif olmadığını bildirdi.'”

"Ezan Arapça okunmalı"

Kılıçdaroğlu, “Ezan nasıl okunmalı, Türkçe mi Arapça mı?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Efendim, Arapça ezan-Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan, İslam dinimizin evrensel bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun ezanın İslam’ın bir çağrısı olduğunu ifade eder. Ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanın her noktasında ezana saygı gösterilir. Bütün dünyada Arapça olarak okunur. Ve ezan okunduğunda dünyanın her tarafında saygı gösterilir. Biz politikacılar bir yerde konuşma yapıyorsak ezan okunduğunda saygımızdan dolayı konuşmamızı keser, ezanın bitmesini bekleriz. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşar. Biz CHP olarak toplumun değerlerine saygı gösteririz.”,

“Türkçe ezan” tartışmaları

Terör örgütü DAEŞ’in elindeyken, korkusundan kimliğini açıklayamayan ve kendisini “Muhasebeci Kenan” olarak tanıtan CHP’li milletvekili Öztürk Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında ezanın Türkçe okunması gerektiğini savunmuştu. Eski Türkiye’yi özleyen gerici Öztürk Yılmaz’ın bu skandal sözlerinin ardından siyasilerden peş peşe açıklamalar gelmiş, Türkçe ezan polemiği yıllar sonra tekrar alevlenmişti.