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"Ezanı bu yurttan silme imkanınız yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Ezan okunurken birtakım protestolar görmüş olduk. Bütün milleti derinden üzdü, ıslıkladılar. İstediğiniz kadar protesto edin, istediğiniz kadar ıslıklayın bu ezanı bu yurttan silme imkanınız yok"- "Şer ittifaklarıyla ortaklık yapıyorsunuz. Bu ortaklığı ilan ettiğinizde bu millet size 'Millet İttifakı' demeyecek, 'zillet ittifakı' diyecek korkusu ve endişesi içindesiniz"

15 Mart 2019 Cuma 15:42
"Ezanı bu yurttan silme imkanınız yok"

BURSA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ezan okunurken birtakım protestolar görmüş olduk. Bütün milleti derinden üzdü, ıslıkladılar. İstediğiniz kadar protesto edin, istediğiniz kadar ıslıklayın bu ezanı bu yurttan silme imkanınız yok." dedi.

Dönmez, merkez Osmangazi ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin sıradan bir belediye seçimi olmanın ötesine geçtiğini söyledi.

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu karşımızdaki ittifakın özellikle söylemleri üzerinden birkaç hususu ifade etmek istiyorum, ortada iki parti var resmi olarak bazı yerlerde birlikte girdiklerini ifade ettiler fakat onun dışında ilan etmediğiniz, bu milletin bildiği ortaklarınız da var, şer ittifaklarıyla ortaklık yapıyorsunuz. Bu ortaklığı ilan ettiğinizde bu millet size 'Millet İttifakı' demeyecek 'zillet ittifakı' diyecek korkusu ve endişesi içindesiniz. İstediğiniz kadar korkun, istediğiniz kadar gizleyin, bu millet sizin ne olduğunuzu, kimlerle birlikte olduğunuzu görüyor. Özellikle büyük şehirlerde meclis üyesi aday listelerinde HDP'li daha önce teröre bulaşmış veya hoşgörüyle yaklaşmış kişilerin isimleri çıkmaya başladı ama Cumhur İttifakı'nda her milletten her farklı inançtan insanları görebilirsiniz ancak hain göremezsiniz, terör, terörist sevicisi göremezseniz."

8 Mart Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yaşanan olaya değinen Dönmez, "O yürüyüşte normal olmayan bir şey yaşandı. Ezan okunurken birtakım protestolar görmüş olduk. Bütün milleti derinden üzdü, ıslıkladılar. İstediğiniz kadar protesto edin, istediğiniz kadar ıslıklayın bu ezanı bu yurttan silme imkanınız yok. Ezana ve bayrağa saygısı olmayanın bu millete ve bu halka saygısı, sevgisi olabilir mi? Bizim yurttaşlarımız 31 Mart'ta buna en etkili cevabı sandıkta verecek." dedi.

Dönmez, Bursa'da doğal gaz kullanımıyla ilgili olarak da kentin hemen hemen tamamında kullanıldığını, 4 ilçeye de en kısa zamanda doğal gaz geleceğini ifade etti.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:42
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