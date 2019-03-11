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“Ezana tahammülsüzlük kabul edilemez”

Diyanet-Sen Uşak Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de bir araya gelen bazı grupların yatsı ezanını ıslıklar ile protesto etmesini kınadı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:48
“Ezana tahammülsüzlük kabul edilemez”

Diyanet-Sen Uşak Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de bir araya gelen bazı grupların yatsı ezanını ıslıklar ile protesto etmesini kınadı. Yapılan basın açıklamasında olay densizlik olarak nitelendirilirken, “Bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

 

Diyanet-Sen Uşak Şube Başkanı Salih Doğu yaptığı açıklamada, ezan sesi üzerinden yapılan tahammülsüzlüğün kesinlikle kabul edilmeyeceğini vurguladı. Yapılan hareketin tüm dünya ve Türkiye’deki Müslümanlara yapılmış bir saygısızlık olarak görüldüğünün altını çizen Doğu, “Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli, haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır” dedi.

 

Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla birlikte kardeşçe yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

 

"Diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilebilmesi bizlerin de tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Ezanımıza yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden-inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunları da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:48
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