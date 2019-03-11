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“Ezana tahammülsüzlük kabul edilemez”

Diyanet Sen Eskişehir Şube Başkanı İlhan Köroğlu, önceki akşam Taksim’de ezana karşı yapılan saygısızlığa tepki göstererek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:29
“Ezana tahammülsüzlük kabul edilemez”

Diyanet Sen Eskişehir Şube Başkanı İlhan Köroğlu, önceki akşam Taksim’de ezana karşı yapılan saygısızlığa tepki göstererek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

 

Sendika binasında açıklama yapan Köroğlu,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de bir araya gelen kadın gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atıldığını belirtti. İlhan Köroğlu, “Bin yıldan uzun süredir İslam’ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla birlikte kardeşçe yaşamayı başarmış, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bu gün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterile bilmesi bizlerinde tahammül sınırlarını zorlamaktadır.

 

Diyanet Sen Eskişehir Şube Başkanı İlhan Köroğlu, ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacaklarını belirterek şöyle konuştu;

 

“İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden-inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunlar da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Müslümanları namaza çağıran evrensel mesaj ezan sesini protesto etmek toplumumuzdaki kardeşlik duygularını yıkmaya yönelik birlik ve beraberliğimizin çimentosu dinimiz ve ezanımız üzerinden ayrılık tohumları ekmeye çalışmaktır. Aziz milletimiz bu tür oyunları gayet iyi bilmektedir. Kimse bu oyunlara prim vermemeli sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir. Kimi zaman tahrik, kimi zaman siyasi dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyorum. Diyanet-Sen olarak hukuk çerçevesinde 85 Bin üyemizle bu olayın takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.”

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:29
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