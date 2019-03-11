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Ezan’a tahammülsüzlüğe kınama

İstanbul Taksim Meydanı'nda bazı kadınların yatsı ezanı okunurken ıslık çalarak ezana karşı gerçekleştirdikleri saygısızlık Diyanet-Sen Muğla Şube Başkanı Ali Yılmaz tarafından kınandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:01
Ezan’a tahammülsüzlüğe kınama

İstanbul Taksim Meydanında 8 Mart Dünya Kadınlar gününde bazı kadınları yatsı ezanı okunurken ıslık çalarak ezana karşı gerçekleştirdikleri saygısızlık Diyanet-Sen Muğla Şube Başkanı Ali Yılmaz tarafından kınandı.

 

Yılmaz yaptığı açıklamada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de bir araya gelen kadın gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır. Bin yıldan uzun süredir İslam’ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır” dedi.

 

Yılmaz, “Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla birlikte kardeşçe yaşamayı başarmış, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bu gün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterile bilmesi bizlerinde tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Ezanımıza yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden-inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunlar da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahade ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

 

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan şu günlerde kimsenin bu oyunlara prim vermemesini isteyen Yılmaz, kimi zaman tahrik, kimi zaman siyasi dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ederken, Diyanet-Sen olarak hukuk çerçevesinde 85 Bin üyesi ile bu olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:01
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