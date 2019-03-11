Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü okunan ezana hakaretler eden feminazi ve eşcinsel sapkınlara tepki gösteren bir gruba polis plastik mermilerle sert bir şekilde müdahale etti.

Polis ekipleri, ezanın ıslıklanmasına tepki göstermek için bir araya gelen grubu, gösteri izni olmadıkları için uyardı. Ekipler, uyarıyı dikkate almayan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grubu biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Ezana hakarete tepki gösterdiler

8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesi'nde yürüyen kadınların ezan okunduğu sırada hakaret ederek ıslık çalınmasına tepki gösteren bir grup protesto gösterisi düzenledi. Sloganlar atan grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Bu sırada polis ekipleri gösteri izni olmayan grubu dağılmaları yönünde ikazda bulundu.

Plastik mermi ve biber gazıyla sert müdahale

Polisin uyarılarını dikkate almayan grup dağılmamakta direndi. Polis ekipleri gruba biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan kısa süreli arbedenin ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından grup dağıldı.

8 Mart Dünya EmekçiKadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 19.30 için yürüyüş çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine polis Taksim'de geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı'nda bekletildi.