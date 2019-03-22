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Ezan sesleri Yeni Zelanda’da yankılandı

Yeni Zelandalılar cuma vakti bir araya geldi, ezan sesleri tüm ülkede yankılandı.

22 Mart 2019 Cuma 09:51
Ezan sesleri Yeni Zelanda’da yankılandı

Yeni Zelandalılar cuma vakti bir araya geldi, ezan sesleri tüm ülkede yankılandı.


Yeni Zelandalılar bir hafta önce 2 camide gerçekleştirilen terörist saldırıda öldürülen 50 Müslüman’ı anmak için cuma namazı vaktinde bir araya geldi. Yerel saatle 1.30’da okunan ezan tüm ülkede canlı yayınlandı. Saldırının polise bildirildiği ilk dakikalara denk gelen saatte ayağa kalkan yüzlerce insan başları önde iki dakika saygı duruşunda bulundu.


Cuma namazından önce binlerce kişi ilk saldırıda çok sayıda kişinin öldürüldüğü Al Noor Camii’ne kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunan Hagley Park’ta düzenlenen anma törenine katıldı.



Yeni Zelanda sizinle birlikte yas tutuyor


Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern toplanan kalabalığa Kur’an-ı Kerim’den alıntı yaparak, "Karşılıklı merhamet, şefkat ve sempatiye inananlar aynı beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder. Yeni Zelanda sizinle birlikte yas tutuyor, biz biriz" dedi.


Müslüman cemaat dua etmek ve yas tutmak için toplanırken, yüzlerce gayrimüslim dayanışma içinde sitenin çevresinde durdu. Başbakan Ardern de dahil olmak üzere pek çok kadının başörtüsü takarak camiye saygı gösterdiği görüldü.


Saygı duruşunun ardından Al Noor Camii İmamı Gamal Fouda, Christchurch anıtında, 50 masum insanı öldüren, 42 kişinin yaralanmasına sebep olan ve dünyada milyonların kalbini kıran teröristin gözlerinde nefret ve öfke gördüğünü söyledi. Fouda, "Bu terörist ulusumuzu kötü bir ideolojiyle bölmek istedi, ama biz ona Yeni Zelanda’nın bölünemez olduğunu ve dünyanın içimizde sevgi ve birlik görebileceğini gösterdik. Kalbimiz kırıldı, ama kırılmadık. Hayattayız. Biz beraberiz. Kimsenin bizi bölmesine izin vermemeye kararlıyız" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:51
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