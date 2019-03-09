Ezan okurken köpekler neden ulur?

Bir çok hayvanın duyu organlarının insana nispeten iyi algıladıklarını biliyoruz. Mesela köpekler insana göre çok iyi koku alırlar ve işitirler, merkepler gözleri iri olduğu için karanlıkta bizlere göre daha iyi görürler. Bir hadiste horozların melekleri görünce öttüğü ve eşeklerin de şeytanı gördüğüne anırdığı bildirilmiştir. demek ki hayvanlar bizim görmediğimiz varlıkları görüyorlar.

Başka bir hadiste Ezan okurken şeytanların kaçtığı bildirilmiştir. (Buhârî, Ezân 4; Müslim, Salât 19; Nesâi, Ezân 30)

Demek hayvanlar bizim görmediğimiz varlıkları görüyorlar .

Ezan okurken köpeklerin ulumasına gelince bu hadisler çerçevesinde bakmak lazım. Çünkü ne köpeklerin neyi görüp uluduğunu bilmiyoruz. O zaman köpeklerin ezan okurken şeytanların kaçışını görüp ulumuş olabilirler.

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