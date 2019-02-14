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Ezan düşmanı CHP'liden regli teklifi

Geçtiğimiz yıllarda İslam'a ve ezana karşı yaptığı kin ve nefret söylemleriyle tanınan CHP'li Sera Kadıgil, Meclis'e kanun teklifi vererek kadınların kullandığı ped gibi hijyen ürünlerinden, vergi alınmamasını istedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:50
Ezan düşmanı CHP'liden regli teklifi

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Sera Kadıgil, kanun teklifi verdi. Toplum tarafından ezan ve İslam düşmanı olarak bilinen Kadıgil, Türkiye'de ve dünyada "tampon vergisi" olarak bilinen hijyen ürünlerinden alınan vergileri gündemine aldı.

"Pedlerden vergi alınmasın''

CHP'li vekil, dünyada birçok ülkede, kadınların kullandığı ped gibi hijyen ürünlerinin vergisinin düşük olduğunu savunarak, Türkiye'de de bu ürünlerdeki vergilerin kaldırılmasını istedi.
Kadınların regl olmanın önüne geçemediğini belirten Sera Kadıgil, cezaevlerine de bedava ped gönderilmesini istedi.

İslam'a ve ezana kin kusmuştu

Geçtiğimiz yıllarda İslam ve ezan düşmanlığını sosyal medyadan paylaştıklarıyla ortaya çıkaran Kadıgil, vatandaşlar tarafından İslam ve ezan düşmanı olarak tanınıyor. Ülkemizde 5 vakit ezan okunmasından rahatsız olan Kadıgil, Twitter hesabından ''O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama BENİM yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!”, ''Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üsttlerine! Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?'' paylaşımlarıyla nefret kusmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:50
  1. İstanbul
  2. Sera Kadıgil
  3. regl

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL18 dk önce
    ALINSIN LÜKS. CHP iktidara gelemiyor ama koy cebime yöntemi yapıyor yağma hasan böreği,batan geminin malı ya... bal gibide alınacak temel ürün değil.
  • Ülke devlet vatan millet neyine düşmüşsün ped'i nin peşine.Ülke devlet vatan millet neyine düşmüşsün ped'i nin peşine.27 dk önce
    Talep et,Devlet senin ihtiyacını ücretsiz karşılasın,malum aldığın ücret yetmiyordur.
  • AkifAkif31 dk önce
    İslam düşmani zavalli kadın, sen önce islami olan KIDIGİL soyadıni değistirmek için bir mahkemeye başvur... yatarkende ezan sesi seni rahatsız etmemesi için kulaklarina tıkaç tak... istesenizde istemezsenizde bu ezanlar hep okunacak... birde şimdiden bir vasiyet bırak öldüğünde leşini nereye gömüyorlarsa gömsünler... camilerimizin musalla taşlarini boşuna kirletme...
  • yediemirleryediemirler33 dk önce
    Öyle uyuyasın ki bir daha uyanma İnşaAllah....
  • AbdullahAbdullah41 dk önce
    Sağlık ürünlerinden vergi alınmamalı bu 1. Herkesin elinde telefon var, namaz vaktini takip edebilir. Ezan artık beyhudedir bu 2.

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