Ezan aslına rücu etti millet felaha erdi! 18 yıllık CHP prangası 69 yıl önce kırılmıştı

Hakkı Bilir İstanbul

İmanımızın tezahürü ve bağımsızlığımızın sembolü Ezan-ı Muhammediye’nin 18 yıllık bir garabetten sonra tekrar aslına rücu ettirilişinin 69. yıldönümü. Bilal-i Habeşi hazretlerinin okuduğu ilk ezandan itibaren ‘Allah-u Ekber’ nidalarıyla gök kubbede yankılanan Ezan-ı Şerif, İsmet İnönü idaresindeki tek parti CHP’sinin akıl almaz bir kararıyla aslından kopartılarak 18 yıl boyunca Türkçe olarak okutulmuştu.

Bugün, İsmet İnönü yönetimindeki tek parti CHP’sinin özünden kopartarak okuttuğu ezanımızın yeniden aslına rücu ettirilişinin sene-i devriyesi. Bundan tam 69 yıl önce başta İstanbul olmak üzere yurdumuzun dört bir tarafındaki camilerin minarelerinden ‘Allah-u Ekber’ nidaları gök kubbeye ulaştı. 1932 yılından 1950 yılına kadar toplam 18 yıl boyunca özünden kopartılarak okutulan ezan, milletimizin hafızasında kötü bir anı olarak yer aldı.

Ezan yasağı CHP zulmü

Adalet Partisi 16. ve 20. Dönem Kastamonu Milletvekili Fethi Acar, ezanın CHP tarafından aslından kopartıldığına dikkat çekerek, “1932’de tek parti yönetimi milletimizin ezanına ve kametine dokunup tanrı uludura çevirdiler. Buna uymayanlar hapse atıldılar. 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletin’ bildirisiyle iktidara gelen DP’nin ilk icraatı örselenmiş ve kanamış vicdanları rahatlatmak için 16 Haziran 1950 tarihinde milletimizi yeniden Allah’u Ekber’e kavuşturdular” dedi. Ezanın aslına rücu etmesini CHP zihniyetinin hiçbir zaman hazmedilemediğini kaydeden Acar, “Dayatmacılar bunu not ettiler. 27 Mayıs 1960’da darbeciler milletin silahını kullanarak milletin temsilcilerini iktidardan uzaklaştırdılar. Nitekim Adnan Menderes bu kutsal dava uğruna icraatını karşılığını şehit olarak ödediler” diye konuştu.

Ezan uğruna şehit oldu

Araştırmacı yazar Ercan Çifci de ezanın aslından koparılmasının milletimizin ruh köküne vurulmuş büyük bir darbe olduğunu belirterek, “1932’den 1950’ye kadar süren 18 yıllık bir zulüm. Bu zulmün altında imzası olan parti Cumhuriyet Halk Partisiydi. İslam’a olan nefretleri öylesine güçlüydü ki ezanı ‘Tanrı Uludur, Tanrı uludur’ şeklinde okumayanları mahkemelerde yargılıyor onlarca yıl hapse yahut küreğe mahkûm ediyorlardı. Millet canı pahasına da olsa açıktan okudu” dedi. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut da, “Milletimize, din ve inanç özgürlüğü sağlayan bu düzenlemeyi yapanları, başta rahmetli Adnan Menderes olmak üzere rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.