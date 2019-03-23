0553 313 94 23

Ezan 1. Bölge Yarışması Çankırı’da yapıldı

Din İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tarafından yer yıl düzenlenen ezan okuma yarışmasının 1.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:05
Ezan 1. Bölge Yarışması Çankırı’da yapıldı

Din İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tarafından yer yıl düzenlenen ezan okuma yarışmasının 1. bölge finaline Çankırı ev sahipliği yaptı.


Hacı Muradı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nda düzenlenen programa çeşitli illerden öğrenciler katıldı.


Yapılan programda açılış konuşması yapan Hacı Muradı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mürsel Eroğlu, “Genel müdürlüğümüzün mutat yarışmaları var. Bunlar hafızlık, kuranı kerimi güzel okuma bunlardan biriside ezan okuma yarışması bu yarışmayı bu sene genel müdürlüğümüz bize tevdi ettiler. Ezan bildiğiniz gibi Hz. Bilali Habeşi’nin namaz için atan kalbinin dudaklarından dökülen sesidir. Ezan çok önemli tevdinin sembolüdür. İslamın ses ve söze dökülmüştür. Ezan Müslüman’ın kalbinin, beyninin ve ruhunu hareketegeçiren bir dokunuştur. Ezan İslam’ın şiarlarındandır. Ezan aynı zamanda özgürlüğün sembolüdür. Okunduğu beldenin özgürlüğünü ve bağımsızlığını haykırır. Çünkü gerçek özgürlük imandadır. Ne mutlu günde 5 defa bu çağrıya rüku ile secde ile icabet edenlere" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ise, “Kişi dünyada can bulduğunda belki farkındayız belki değiliz ama adımızla şereflenmeden önce ezanla şereflendik. Kulağımıza bu ilahi muştu yerleştirildi. Hem bedenlere hem de mabetlere ezan ruh verir. Yeni Zelanda’da yükselen ezanla Çankırı Büyük Cami’de yükselen ezan aynı manayı ifade etmektedir. Dolayısıylabüyük bir birliktelik şiarı olan ezanı bugün genç Bilallerden dinlemek elbette bizi şehrimizi mutlu eder“ ifadelerine yer verdi.


Yapılan yarışmada lise grubunda 12 öğrenci yarıştı. Yapılan yarışta Sinop Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdussamet Keş 1., ÇorumŞehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Barış Uzun 2.,Karabük Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Emin Özeken 3. oldu.


Lise grubunda tamamlanan yarışma sonrasında ortaoğretim grubunda final yarışması yapıldı.


Yapılan yarışmaya 13 öğrenci katıldı. Çeşitli illerden gelen öğrenciler arasında yapılan yarışma sonucunda ise Çankırı Merkez Hacı Muradı Veli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Talha Haliloğlu 1., Bartın Kocareis İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Burak Karagöz 2., Ankara Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Berat Hasan Dalaz 3. oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takla atan otomobilden inanılmaz kurtuluş
    1. Takla atan otomobilden inanılmaz..
    2. Bakan Ersoy’dan turizm özeleştirisi:..
    3. Sapanca Gölü'nde kürek şöleni
    4. "31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız..
    5. WhatsApp'a bomba bir özellik daha..
    6. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    7. Osmanlı Ocakları Kemalpaşa İlçe..
    8. Hazırlık maçında gol yağmuru: Göztepe:..
    9. TİKA'dan Kosova'da özel eğitim..
    10. "Göçmen düşmanlığı üzerine siyaset..
    11. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!..
    12. Uçurumdan düşerek ağır yaralanan genç..
    13. Bellona Kayseri Basketbol: 60 - İzmit..
    14. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    15. Öğrencilerden resim sergisi
    16. Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu:..
    17. "Millet adına karar veren hakimlerimiz..
    18. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    19. Bakan Varank: "Yenilikçi..
    20. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    21. 'İBB Beyaz Masa Mobil Uygulaması'..
    22. Yerinden kopan römork faciaya neden..
    23. Ceylan, “Türkiye, AK Parti ile değişim..
    24. Kamyonetin karıştığı kazada, kasadaki..
    25. HDP'li Gülistan Koçyiğit gizli..
    26. Belgrad Ormanı'nda erkek cesedi bulundu
    27. "Marmaris'ten önemli şampiyonlar..
    28. "17 yılda yaptıklarımız..
    29. Fatih Erbakan’dan ABD’nin “Golan..
    30. İlkokul öğrencileri 'Türkiye çöl..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok