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Eyyübiyeli gençler yaz kampına gönderildi

Gençliğe verdiği önemle kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, 50 Eyyübiyeli genci Marmaris’e 4 günlük yaz kampına gönderdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
Eyyübiyeli gençler yaz kampına gönderildi

Gençliğe verdiği önemle kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, 50 Eyyübiyeli genci Marmaris’e 4 günlük yaz kampına gönderdi.


Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle 50 Eyyübiyeli genç, 4 günlük yaz kampı için Marmaris’e gönderildi. 4 günlük yaz kampı için, Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağından yola çıkan gençleri, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve gençlerin aileleri uğurladı. Düzenlenen gezi programı ile bilgiler veren Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan,” Üreten Çocuklar Derneği ile Eyyübiye Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü bir proje. Bu kapsamda Başkanımız Mehmet Kuş’un direktifleriyle çocuklarımızı yaz kampına gönderiyoruz. Yaz kampına gidecek olan çocuklarımız hem eğitim hem de sosyal etkinlikler kapsamında çeşitli faaliyetlerden faydalanacaklar. Doğa yürüyüşleri, eğitim çalışmaları, matematik kampı gibi birçok faaliyetin olduğu kampa gidecekler. Umarım proje amacına ulaşır. Başkanımız Mehmet Kuş, inşallah bu projeden sonra daha farklı projelere imza atacak. Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz” dedi.


Bu projenin örnek olması temennisinde bulunan AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ise, "Sayın Başkanımız Mehmet Kuş’a ve ekibine çok çok teşekkür ederiz. Bu çocukları sevindirmek çok güzel bir duygudur. Allah yolarını açık etsin. Organizasyonu yapan Başkan Kuş’a teşekkür ederim. İnşallah bu proje örnek bir proje olur” şeklinde konuştu.


Deniz ve doğayla iç içe yıldızların altında bilim, sanat ve teknoloji’ sloganıyla hayata geçirilen proje için yola çıkan gençler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
  1. doğa
  2. kitap
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