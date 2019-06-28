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Eyyübiye’de şantiye sayısı 3’e çıkarılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, yapılması planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

28 Haziran 2019 Cuma 14:21
Eyyübiye’de şantiye sayısı 3’e çıkarılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, yapılması planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Kuş,”Şantiye sayımızı 3’e çıkarıp hizmeti daha hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Kaymakamlığı tarafından organize edilen toplantıda merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Valilik Konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kırsal mahallelerde çalışma yapan şantiye sayısının 2 olduğunu ve bunu çok kısa sürede 3’e çıkaracaklarını belirtti. Müjde üstüne müjde veren Başkan Kuş, “ Çok kısa süre içinde birçok projeyi hizmete sokup ilçemizi hak ettiği noktaya getirmek için gece gündüz çalışacağız” dedi.


Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışacaklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Yaklaşık 3 aydır görevimizin başındayız. Seçimlerden önce kırsal mahallelerimiz için 2 şantiye yapacağımızı söyledik ve şuan 2 şantiyemiz kırsal mahallelerimiz için çalışıyor ama yetersiz olduğunu gördük ve 3 hafta içerisinde bu şantiye sayısını 3’e çıkartacağız. Karaali, Yardımcı ve Payamlı olmak üzere 3 olacak ve Payamlı’ya önümüzdeki günlerde şantiye girecek ve mahalle içlerini hızlı bir şekilde bitireceğiz inşallah. Ciddi anlamda taziye evleri ile ilgili talepler var bir çok muhtarımız ile yüz yüze görüşme imkanımız oldu. Eyyübiye’de bu kısa vadede taziye evlerine giremeyeceklerimizi muhtarlarımıza ifade ettik ama bizler ve arkadaşlarımız Belediye’ye gelir getirecek ciddi projeler peşindeyiz ve çok ciddi adımlar attık. Öngörümüz inşallah bu yıl sonunu bulmadan bir ihtimal borçların hepsini temizleme ihtimali var ve sizlerin de duası bizlere lazım. Eğer biz bunu başarabilirsek önümüzdeki yıl içerisinde Allah’ın izni ile Eyyübiye layık oldukları hizmetleri bir bir alacak. Bu konuda sizlere söz verebiliriz. Taziye evleri noktasındaki sıkıntıları da birer birer gideririz “ dedi.


Merkez mahalleler için belirlenen program dahilinde çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Kuş,” Köylerimizde su sıkıntısı var su sıkıntısı olan mahalle muhtarlarımızla görüşüyoruz tabi bu ŞUSKİ’nin işi. Ama muhtarlık müdürlüğümüzle irtibata geçip taleplerinizi oraya bildirirseniz biz aracı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza bildiririz. Bu hizmetlerin de hızlı bir şekilde yapılmasını yardımcı oluruz. Merkez mahallerimiz için ilk günden bu yana park çalışmalarımız devam ediyor. Yalnız parke taşı sıkıntımız var. İnşallah 10 15 gün içinde parke taşı ihalemiz olacak. Öngörümüz inşallah çok kısa süre içerisinde Eyyübiye mahallelerimizdeki parke taşı sıkıntısı ortadan kaldıracağız. Yinekapalı semt pazarı Eyübiye’nin en büyük sıkıntılarından biri. Bu konuyla ilgili talimatımızı verdik. Eyyübiye ilçesinin iki farklı yerinde iki ay içerisinde ilk kazmayı vurup, kapalı semt pazarlarını Eyyübiye ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:21
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