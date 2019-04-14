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Seçim 2019 Sayfası

Eyyübiye’de ilk belediye meclis toplantısı yapıldı

Eyyübiye Belediye Meclisi Olağan Toplantısı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş başkanlığında gerçekleştirildi.

14 Nisan 2019 Pazar 18:08
Eyyübiye’de ilk belediye meclis toplantısı yapıldı

Eyyübiye Belediye Meclisi Olağan Toplantısı, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş başkanlığında gerçekleştirildi.


Yerel seçimlerin ardından ilk kez toplanan Eyyübiye Belediye Meclisi, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantılarının ilkini SGK binasındaki Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Tüm Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirin toplantı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Meclis birinci ve ikinci başkanvekili, katip üyeler, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı. Alınan tüm kararların oy birliğiyle sağlandığı toplantıda konuşan Kuş, meclisin Eyyübiye ilçesine hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Besmele ile başlayan Kuş,” Bismillah diyerek işimize başlıyoruz. Çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbim bizlere bu kutlu vazifeyi nasip etti. Bizleri ağır bir yükün beklediğinin farkındayız. İlçemiz neredeyse ülkenin en yoksul ilçelerinden biri. Bu noktada bizlere büyük görevler düşüyor. Hepimiz el birliğiyle inşallah elimizi ve gövdemizi taşın altına koyacağız. Bir yönetim değişikliği söz konusu. İnşallah yönetim anlayışımızı değiştireceğiz ve gönüllere dokunacağız. Kırgın olan gönülleri de kazanacağız. Umut ediyorum ki bizler vaktimizin büyük çoğunluğunu hemşehrilerimizle geçirmek adına sahada olacağız. Onların derdiyle dertleneceğiz. Bugünkü ilk oturumumuz ve bundan sonra bu mecliste alınacak kararların hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 18:08
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