Eyyübiye’dehalk günü düzenledi

Eyyübiye Belediye Başkanvekili Hüseyin Yıldırım Haziran Ayı ‘Halk Günü’ buluşmalarında vatandaşların istek, talep ve sorunlarını dinledi. Eyyübiye Belediyesi tarafından her ayın 2. Cuma günü düzenlenen ‘Halk Günü’ buluşmaları SGK Binası Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Eyyübiye Belediye Başkanvekili Hüseyin Yıldırım ve Belediye Birim Müdürleri katılımıyla gerçekleşen toplantıda; vatandaşlarla bir araya gelindi.Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği toplantıda talep, istek ve sorunlar anında ilgili birimlere aktarılarak çözülmesi istendi. Başkanvekili Hüseyin Yıldırım’ın vatandaşlarla yakından ilgilendiği ve yaklaşık 2 saat süren toplantıdan vatandaşlar memnun ayrılırken, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.

Eyyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un direktifleriyle vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını belirten Başkanvekili Hüseyin Yıldırım,” Her ayın 2. Cuma günü gerçekleştirdiğimiz ‘Halk Günü’ buluşmalarımızda bu ay da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yoğun katılım gösteren vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Hemen çözülebilecek talepleri ilgili arkadaşlarımıza yönlendirerek anında çözülmesi talep ettik ve bunu da sağladık. Başkanımız Sayın Mehmet Kuş’un da direktifleriyle vatandaşlarımızla her zaman iç içe olacağız ve onların her zaman hizmetinde olacağız.” dedi.