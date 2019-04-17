Eyyübiye’de halk günü buluşmaları

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş her ayın ikinci cuma günü ‘halk günü’ buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelecek.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyip çözümüne yönelik kararların yerinde alınmasına yönelik olan ‘halk günü’ buluşmaları başlayacak. Her ayın ikinci cuma günü saat 14:00’te SGK binasındaki meclis toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya gelecek. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Vatandaşlarımızın sorunlarını bire bir dinleyip yerinde çözümler üretmek için onlarla sık sık bir araya geliyoruz. ‘Halk Günü’ buluşmalarıyla da yine bize ulaşan vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını yerinde dinleyeceğiz. Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımızın için gece gündüz çalışacağız. İlk ‘halk günü’ buluşmalarımız da bu Cuma günü saat 14:00’te SGK binasındaki meclis toplantı salonunda olacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.