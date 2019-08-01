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Eyyübiye’de doğalgaz çalışmalarına hız verildi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye kazandırılması planlanan doğalgaz için adımları hızlandırdı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
Eyyübiye’de doğalgaz çalışmalarına hız verildi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye kazandırılması planlanan doğalgaz için adımları hızlandırdı.


Seçildiği ilk günden itibaren yaptığı çalışmalarla kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçenin adeta kanayan yaralarından biri olan doğalgaz konusuna da el attı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaptığı saha gezileri kapsamında bir araya geldiği vatandaşlar tarafından talep edilen doğalgaz sorununa duyarsız kalmayan Kuş, geçtiğimiz günlerde Aksa Doğalgaz yetkilileri ile ön görüşme yapmış ve olumlu sonuçlar elde etmişti. Kuş, çalışmaları daha da hızlandırıp Merkez Mahalle Muhtarları ve doğalgaz yetkilileriyle bir görüşme daha gerçekleştirdi. Metin Sözen Kültür Merkezinde yapılan görüşmeye, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Belediye Başkan Yardımcıları, Aksa Doğalgaz İşletme Müdürü Onur Dündar, Merkez Mahalle Muhtarları ile teknik ekip katıldı. Mahalle Muhtarlarıyla ön abonelik konusunda fikir alışverişi şeklinde geçen ve ilçenin alt yapısıyla ilgili muhtarlara sunumların yapıldığı görüşmede konuşanKuş,” İlçemizi kısa süre içinde doğalgazla buluşturacağız” dedi.


Yapılan çalışmalar sonrası kısa süre içinde ilçeyi doğalgazla buluşturacaklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Geçen hafta Aksa Doğalgaz İşletme Müdürü Onur bey ile bir toplantı yapmıştık. Eyyübiye’yi detaylı bir şekilde konuşmuştuk, istişare etmiştik. Bugün bölge muhtarlarımız ile birlikte genişletilmiş toplantı tertip ettik. Sağ olsunlar Doğalgaz İşletme Müdürümüz Onur bey ekibi ile teşrif ettiler, muhtarlarımızı bilgilendirdiler. İnşallah 2020’de Eyyübiye doğalgaza kavuşacak. Burada bir engelimiz var bu engeli de İnşallah Eyyübiyeli kardeşlerimiz ile aşacağız. Bu engel ise abone sayısı. Her mahallemizin %51’inin abone için müracaat etmesi gerekiyor. İnşallah Eyyübiyeli kardeşlerimiz abone noktasında gayret sarf ederler, abone işlemlerini tamamlarlar. İnşallah Eyyübiye’miz 2020’de yatırım programına girer ve Eyyübiye Doğalgaza kavuşur “dedi.


Aksa İşletme Müdürü Onur Dündar ise Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a yoğun çabalarından dolayı teşekkür edip,” Geçen hafta Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş ile yapmış olduğumuz bilgilendirme toplantısı sonra muhtarlarımızın da katılımı ile geniş bir toplantı organize edilmiştir. Şanlıurfa’nın en kalabalık ve yüz ölçümü bakımından büyük olan Eyyübiye ilçemizdeki muhtarlarımız ile bir araya geldik.Muhtarlarımızın mahallelerine doğalgaz gelebilmesi için birlikten kuvvet doğar ilkesi ile hareket ederek kendilerinden destek istedik. Muhtarlarımızın doğalgaz konusundaki sorularına cevaplar verdik. Bu konuda bizleri bir araya getiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkürlerimi sunuyorum “ dedi.


Kuş’a teşekkür eden Merkez Mahalle Muhtarları da,” Allah Başkanımızdan razı olsun. Sağolsun her zaman yanımızda. Doğalgaz konusunda da çok büyük gayret sarf ediyor. İnşallah onun yoğun çabası sonrası ilçemiz doğalgaza kavuşacak.” Şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
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