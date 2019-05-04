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Eyyübiye Belediyesi’nin ilk ayın gelir-gider tablosu açıklandı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyenin 1-30 Nisan 2019 tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu paylaşarak, şeffaf belediyecilik anlayışını sergileyeceklerini belirtti.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:24
Eyyübiye Belediyesi’nin ilk ayın gelir-gider tablosu açıklandı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyenin 1-30 Nisan 2019 tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu paylaşarak, şeffaf belediyecilik anlayışını sergileyeceklerini belirtti.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim sürecinde dile getirdiği ‘her ay düzenli olarak belediyenin gelir-gider tablosunu açıklayacağım’ sözünü yerine getirdi. Kuş, belediyenin 1-30 Nisan 2019 tarihleri arasındaki gelir giderini sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Gelir ve giderleri vatandaşların bilgisine sunan Kuş, “ Her ay düzenli olarak gelir ve giderlerimizi açıklayacağız. 400 bin Eyyübiyeli’nin hakkını kuruş kuruş koruyup onlara layık olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:24
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