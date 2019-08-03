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Eyyübiye Belediyesi yerel yönetimler toplantısına ev sahipliği yaptı

Eyyübiye Belediyesi, 2, 3, 4 Ağustos tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenecek olan Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı için kente gelen misafirlere, ev sahipliği yaptı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:12
Eyyübiye Belediyesi yerel yönetimler toplantısına ev sahipliği yaptı

Eyyübiye Belediyesi, 2, 3, 4 Ağustos tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenecek olan Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı için kente gelen misafirlere, ev sahipliği yaptı.


Eyyübiye Belediyesi, 2, 3 ,4 Ağustos tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenecek olan Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı için kente gelen misafirlere, ev sahipliği yaptı. 3 gün boyunca Şanlıurfa’da düzenlenecek olan toplantılar için kente gelen yüzlerce misafire Eyyübiye Belediyesi ev sahipliği yaptı. Özel bir mekanda düzenlenen programda, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gelen misafirleri kapıda karşıladı. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanları, MKYK Üyeleri, Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanları, İl İlçe, Belde Belediye Başkanları, İl Yerel Yönetimler Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Meclis Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un selamlama konuşmasıyla başlayan program, Eyyübiye ilçesini anlatan tanıtım filmi ile devam etti. Tarihin, sabrın, kültürün ve maneviyatın başkenti temasıyla yayınlayan tanıtım filmi izleyenlerin büyük beğenisi kazanırken Kuş, tüm misafirleri kadim kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Programda açılış konuşmasını yapan Kuş, "Hepiniz tarihin kalbi Eyyübiye’ye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hz. İbrahim’in bereketi, Hz. Eyüp’ün sabrı ve Hz. Musa’nın yaşadığı topraklar olan, sabrın, inancın, kültürün, tarihin, medeniyetin, gastronominin ve muhabbetin başkenti olan Eyyübiye’mizi kelimelerle anlatmak yetersiz kalır. Kadim kent Eyyübiye’ye hepiniz tekrardan hoş geldiniz” dedi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un konuşmasının ardından misafirler tarafından beğeni gören tanıtım filmi yayınlandı. Programa katılan davetliler daha sonra tecrübe paylaşımı semineri için özel bir otele geçti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:12
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