Eyyübiye Belediyesi halk günü buluşması

Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen halk günü buluşmaları kapsamında vatandaşlar, taleplerini birinci ağızdan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a iletecek.

Katılımcı belediyecilik anlayışı ile vatandaşların taleplerini Başkan ve Başkan Yardımcıları ile ilgililere ileteceği Halk Günü buluşmaları devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla hayata geçirilen buluşmalar kapsamında vatandaşlar sorunları ve taleplerine çözüm bulacak.Her ayın ikinci cuma günü yapılan Halk Günü Buluşmaları, Temmuz ayının ikinci cuması olan 12 Temmuz’da saat 14:00’te SGK İl Binası Meclis Toplantı salonunda yapılacak. Yarın yapılacak olan ve vatandaşların taleplerini ileteceği buluşmalara vatandaşları davet eden Kuş, "Tüm vatandaşlarımızı Halk Günü Buluşmamıza davet ediyorum. İnşallah bizlere iletilen talep ve sorunlara anında çözümler bulacağız. Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her zaman vatandaşlarımızla iç içe olacağız” diye konuştu.