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Eyyübiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ kutlama etkinliklerinde yaptığı konuşmada,” Bayrağımızı indiremediler, indiremeyecekler, Vatanımızı bölemediler, bölemeyecekler” dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 15:44
Eyyübiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ kutlama etkinliklerinde yaptığı konuşmada,” Bayrağımızı indiremediler, indiremeyecekler, Vatanımızı bölemediler, bölemeyecekler” dedi.


Şanlıurfa Valiliği, Belediyeler ve kurumlar tarafından ortak düzenlenen ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ kutlama etkinliklerine katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, alana akın eden Şanlıurfalılarla buluştu. Ellerinde Türk Bayraklarıyla coşkulu bir şekilde Şanlıurfa Müzesi önüne akın akın gelen vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar bayrak salladı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Kuş,” Bayrağımızı indiremediler, indiremeyecekler, Vatanımızı bölemediler, bölemeyecekler" şeklinde konuştu. illetin ferasetli duruşu sayesinde hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Rabbim milletimizin ferasetini kıyamete kadar daim eylesin inşallah. Değerli hemşehrilerim Ebu Leheb’ler ve Ebu Cehil’leri 15 Temmuz’da gördük. Ebu Cehil ve Ebu Leheb’in torunlarını yani FETÖ terör örgütünü 15 Temmuz’da gördük. Uzun yıllardır ülkemiz üzerinde çok ciddi oyunların oynandığını gördük. Onlara göre 15 Temmuz’da Türkiye’de bayraklar inecek, ezanlar susacak ve vatan bölünecek. Ama hesaplamadıkları bir şey vardı. O da Allah’ın hesabıydı. Hesaplamadıkları bir şey vardı, unuttukları bir şey vardı, Çanakkale ruhu. Allah’a çok şükür 15 Temmuz gecesi dünya bir kez daha Çanakkale ruhunu gördü, Müslümanların ferasetini gördü. Sizler, Türk Milleti bütün etnik yapılarıyla bir yumruk olduk ve Ebu Cehil’lerin kafalarına balyoz gibi indik. Çok değerli hemşerilerim Rabbim Türk Milletinin ferasetini kıyamete kadar daim eylesin. Bizleri ayakta tutan bizleri biz yapan Müslümanların ferasetidir. Bu münasebetle 15 Temmuz’da hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmetler diliyorum. İnşallah Peygamber efendimize komşu olurlar. Yine 15 Temmuz günü meydanlarda destan yazan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:44
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