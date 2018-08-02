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Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye’de ne zaman başlayacak?

‘Kocakarı’ olarak tabir edilen eski insanların tabiriyle ifade edilen eyyam ı bahurun kökeni arapça bir sözcüktür. Eyyam ı bahur, sıcakların en babası olarak kabul edilir. Eyyam-ı Bahur Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Çöl sıcakları, cehennem sıcakları, Afrika sıcakları da denilen eyyam ı bahur Türkiye’de etkisini gösterecek mi?

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:04
Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye’de ne zaman başlayacak?

‘Kocakarı’ olarak tabir edilen eski insanların tabiriyle ifade edilen eyyam ı bahurun kökeni arapça bir sözcüktür. Eyyam ı bahur, sıcakların en babası olarak kabul edilir. Eyyam-ı Bahur Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Çöl sıcakları, cehennem sıcakları, Afrika sıcakları da denilen eyyam ı bahur Türkiye’de etkisini gösterecek mi?

Ülkemizde ağustos ayının ilk haftalarında karşılaşıldığı söylenen Eyyam-ı Bahur'un 1-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiği düşünülmektedir. Antalya, Adana gibi illerde havaalanında uçaktan inildiğinde, insanın yüzüne sanki sıcak üfleyen fan vurur ve bir anda etraf bulanıklaşır. İşte bu eyyam-ı bahur sıcakları olarak adlandırır. Bugünlerde de o sıcakları yaşıyoruz. İstanbul'da hava sıcaklıkları bu haftadan itibaren 35 dereceye çıkacak, güney ve güneydoğu bölgelerinde sıcaklık 40 derece ve üzerinde seyredecek. Nem, sıcak havayı daha sıcak hissettirir, insanı bunaltır. İşte bu sıcaklara eski insanların deyişiyle eyyam ı bahur denir.

EYYAM I BAHUR'A KARŞI KİMLER DİKKATLİ OLMALI? 

Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:04
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Adana
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