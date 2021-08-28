Eyy Zillet İttifakı… Bu haber tam senlik: Almanya tam 45 gündür yaraları saramadı!

Dünya devi Almanya, 182 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinde sınıfta kaldı. Felaketin üstünden 1.5 ay geçti ama içme suyu, elektrik ve kanalizasyon sıkıntısı bile çözülemedi. Yaşanan felaketin üzerinden 45 gün geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar mağdur vatandaşların yaraları sarılamadı.

800 kişi yaralandı

Rheinland Pfalz ile Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden 45 gün geçti. 182 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin kayıp olduğu ve 800'e yakın kişinin yaralandığı felaketin geride bıraktığı acıya bir de çalışmaların çok ağır ilerlemesi eklendi. Bölgede hala içme suyu, elektrik ve kanalizasyon sorunu yaşanıyor.

1.5 aydır bekliyorlar

Mağdurlar, sel sularının getirdiği zehirli çamuru da hala temizleme mücadelesi veriyor. Evlerini sigortalattıranlar, önlerine sürülen şartlarla boğuşurken, sigortası olmayanlar evlerini nasıl eski haline getireceklerini düşünüyor. Araçları sele kapılanlar ise 1.5 aydır bilirkişinin araçlarındaki hasarı tespit edip rapor oluşturmasını bekliyor.

Aylarca sürecek

Doğalgaz hattı onarım çalışmasının yeni başladığı sel bölgesinde, telefon hatlarında sorun devam ediyor. Selde hasar gören demiryolu hattının yenilenmesinin aylar sürecek olması, ulaşım sorunu için daha çok beklenmesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Hükümetin oluşturduğu 30 milyar euroluk fonun nerede harcanacağı ise net değil.

Zamanında uyarı yapılmadı

Altenburg’daki selde ölümden evlerinin çatısına çıkarak kurtulan Bernd Gasper, "Karımla zifiri karanlıkta evimizin çatısında oturduk. Helikopterle kurtarıldık. Gelinim şiddetli yağmur kelimesini duyunca titriyor. Burası hayalet köye döndü. Zamanında tahliye gerçekleşmediği için kayınvalidem öldü. Köyde hasar görmeyen ev kalmadı" dedi.