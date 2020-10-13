  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs “Eyvah sıra bana geldi, ben de öleceğim hissine kapıldım”
Korona Virüs

“Eyvah sıra bana geldi, ben de öleceğim hissine kapıldım”

Adıyaman’da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, herkesi tedbirli olmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:38:00 -
“Eyvah sıra bana geldi, ben de öleceğim hissine kapıldım”

Mesleği gereği Kovid-19 sürecini yakından takip ettiğini ve hastaların ne zorluklarla karşılaştığına ilişkin haberleri okuduğunu anlatan Kıymaz, şöyle konuştu: “Her gün Kovid-19 hastalarının ölüm ve haberlerini okuyup yazan biri olarak ‘Eyvah sıra bana geldi, ben de öleceğim’ hissine kapıldım. Bir haftalık hastanedeki tedavi sürecimde çok zorluklar çektim, sürekli öksürüyordum, nefes almakta zorlandım. Orada yatan hastaları da görünce etkilenmemek elde değildi. Çok şükür, ciğerlerim normale döndü. Vücudum tedaviye cevap verdi. Sigara, alkol gibi alışkanlıklarım yok, dirençli bir insanım ama ‘Aşırı kilo ve obezite kaynaklı sıkıntı yaşayabilirim’ diye kötü düşünce vardı bende, çok şükür atlattım.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız
Dünya

Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu...
ABD'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den skandal Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in Akdeniz'e yeniden hareket etmesi ile ilgili skandal bir açıklama yaptı.
Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu
Dünya

Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu

Rus medyası, Azerbaycan hava savunma sistemlerinin, Ermenistan'ın Rusya yapımı Su-30SM savaş uçaklarının havalanmasına izin vermediğini duyu..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay