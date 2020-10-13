Mesleği gereği Kovid-19 sürecini yakından takip ettiğini ve hastaların ne zorluklarla karşılaştığına ilişkin haberleri okuduğunu anlatan Kıymaz, şöyle konuştu: “Her gün Kovid-19 hastalarının ölüm ve haberlerini okuyup yazan biri olarak ‘Eyvah sıra bana geldi, ben de öleceğim’ hissine kapıldım. Bir haftalık hastanedeki tedavi sürecimde çok zorluklar çektim, sürekli öksürüyordum, nefes almakta zorlandım. Orada yatan hastaları da görünce etkilenmemek elde değildi. Çok şükür, ciğerlerim normale döndü. Vücudum tedaviye cevap verdi. Sigara, alkol gibi alışkanlıklarım yok, dirençli bir insanım ama ‘Aşırı kilo ve obezite kaynaklı sıkıntı yaşayabilirim’ diye kötü düşünce vardı bende, çok şükür atlattım.”