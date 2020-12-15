Eyvah CHIPlendim!

Korona virüsü dünyanın dengesini bozmakla kalmadı insanların akıl ve ruh sağlığını da olumsuz etkiledi. Aylarca evlerinde hapis kalan insanlar, bütün sosyallerinden oldukları yetmiyormuş gibi ekonomik gelirlerinin azalması ile de ayrı sorunlar yaşamaya başladı. Dünyada ticaret ve küreselleşme farklı bir rota çizerken, bunu görüp ona göre pozisyon alanlar her zaman çok daha kazançlı olacaklar. Sadece sızlanıp duranlar ise ömürleri boyunca bunu yapmaya devam edecekler.

Korona virüsün insan yapımı olup olmaması ayrı bir tartışma konusu ancak realiteye baktığımızda böyle bir hastalığı görmezden gelemeyiz. İnsan yapımı, laboratuvar yapımı veya doğal yollarla gelmiş olması şu andaki korona covid-19 gerçeğini değiştirmiyor. Ancak, pozisyon alması gerekenler buna göre farklı atraksiyonlar geliştirmelidir, orası ayrı.

Korona kendi piyasasını oluşturdu. Maskesinden dezenfektanına, kolonyasından eldivenine, aşısından ilacına kadar yeni bir ekonomi doğdu. Kuşkusuz bu işteki en büyük ekonomi aşı ve ilaç sektöründe olacak. Ancak, ilaç şirketlerinin bunları pazarlarken basit-klasik oyunlar oynaması ve birilerini memnun etmeye çalışması, ileride rastlayacağımız duyulacak gerçeklerden.

Bunlardan ziyade Sağlık Bakanlığına birkaç tavsiyem olacak. Korona hastalarına hastalık sürecinde kullanmaları ve hasta olmayan vatandaşlara da vücut dirençlerinin artması için D ve C vitamin takviyelerinin dağıtılması veya en azından tavsiye edilmesi gerekir.

Bu hastalık zamanında bilim kurulu sadece verileri izledi ve şunu yapın, bunu yapın dedi. Ancak sonuçta 33.000 vaka sayılarına ulaştık. DSÖ’nün bizi dünya ile entegre benzer verileri açıklamaya zorlaması, sonrasında Bakanlığın, “biz şimdiye kadar pozitif vaka sayısını değil de semptom gösterenleri söylüyorduk” demesi ve konuyu semptomatik-asemptomatik gibi bir iki pırıl pırıl, tıbbi kelime ile süslemesi... Neyse buraya hiç girmiyorum bile.

Televizyonlarda aşılar içinde çip (chip- kodlanmış entegre) olabilir tartışmaları ise daha vahim bir durum. Amerika, Facebook, İnstagram ve öteki sosyal medya uygulamaları seni 24 saat, konum dahil izlerken, sen kendi isteğinle gittiğin yeri-konumu paylaşırken, yanındakiler ile birlikte fotoğraflar paylaşırken, Google 24 saat senin aramalarından, konuşma kayıtlarından, kıyafet tercihlerinden, yeme içme zevkine kadar her şeyini denetleyip kayıt altına alırken, “bize çip takacaklar” deniyor. Sana niye çip taksınlar, seni niye takip etsinler? Sosyal medya ve Google seni kaydediyor. Telefonların seni kaydediyor. Zaten, ulusal ve evrensel ağlarda cep telefonu dahil bütün sesli görüşmelerin kayıt altına alınıyor. MYSTIC adı verilen sistemle Amerikan NSA bütün dünya ses kayıtlarını kaydediyor ve geriye yönelik dinleyebiliyor. Bunun farklı versiyonları birçok ülke kendi içinde kullanılıyor. Siz kişisel güvenlik ve veri güvenliği peşinde koşarken, birileri sizin markette en çok neyi aldığınızı, menemeni soğanlı mı yoksa bol domateslimi sevdiğinizi dahi biliyor. Mastercard, Visa kartlar ve yerel bankalar sizin alışveriş alışkanlıklarınızı sürekli kaydediyor. Veri güvenliği birimimiz var ama Fetö döneminde bütün ülkenin adres, telefon, kart bilgilerinin çalınmasına ve elden ele dolaşmasına kimse engel olamadı. Dün Fetö çalar, yarın bilmem kim! Verilerinizi artık birilerine değil kendinize emanet edin ve daha akıllıca saklayın. Cep telefonlarının, veri kullanma ve saklama izinleri de bu işin tadı tuzu olsun bari. Telefon aldığınızda veya uygulamaları indirdiğinizde sizden formalite yerini bulsun diye izin istiyorlar ve kimse bunları okumuyor. Çoğumuz bunların hepsine tamam diyerek, birilerine kendimizi teslim ediyoruz. Daha uyanıklar ise bazılarına hayır diyerek ilerliyor ancak telefonların alt yazılımlarında ve sözleşmelerinde, “telefon kullanıcısı telefonu satın aldıktan sonra bütün şartlarımızı kabul etmiştir” şeklinde ibareyi bilmiyor ve özellikle bazı ayarların kapatılması gerektiğini de. Gerçi kapatsan da hırsıza kapı dayanır mı? Bu sözleşmeler, tamamen yasalar önünde legalleşmek için, yoksa sizi zaten sürekli kaydediyorlar ve adını da “sizin alışkanlıklarınıza göre daha iyi üretim yapmamız için, lütfen bize yardımcı olunuz” koyuyorlar.

Sosyal medyanın yapay zekasını söylemiyorum bile. Hangi tür ayakkabıyı sevdiğinizi, elbise seçimlerinizi dahası kullanıcıların sarışın-esmer, zengin-kaslı-sporcu, eğitimli, kavgacı tercihlerini onlardan daha iyi biliyorlar. Dolayısı ile her türlü verileriniz sürekli birilerinin elinin altında. Yüz tanıma, parmak izi tanıma ve retina tanıma gibi biyometrik izlerin telefonlarda kullanılması ve ikinci – üçüncü parti kurumlar ve hükümetler ile paylaşılması elbette tahmin edilebilir bir gerçek.

Bundan sonra, “efendim aşıya çip sokmuşlar bizi takip edecekler” demeyin. Zaten bedavaya ve kendi isteğinle takip altındasın; Gates bu saatten sonra sana niye chip taksın!!! Yönlendirme ve telkin çipleri ise ayrı ve uzun bir mevzu, onu sonra konuşalım.

Ancak tekrar koranaya dönecek olursak, aşıların orta ve uzun vadeli olası zararları, çok iyi analiz edilmeli. Nüfus seyreltme gibi adi planlar peşinde olanlar, bu aşı olayını kullanmak isteyebilirler. Bilim kurulunun asıl görevi; bence sokağa çıkın, çıkmayın, maske takın değil, bu tarz ciddi konularda araştırma yaparak aydınlatmaları ve halka devlete bilgi vermeleridir.