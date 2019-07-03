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Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Sosyal belediyecilik politikası doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Eyüpsultan Belediyesi’nin hizmete sunduğu Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Eyüpsultanlı vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Sosyal belediyecilik politikası doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Eyüpsultan Belediyesi’nin hizmete sunduğu Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Eyüpsultanlı vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.



İlçe içerisinde ikamet eden vatandaşların telefonla ya da bizzat gelerek başvurduklarıAile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde, Eyüpsultanlılar, çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı konularında psikoterapi desteği alabiliyor. Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde vatandaşlar başvuru nedenine göre aile danışmanına veya bireysel danışmana yönlendiriliyor. Gerek görülen durumlarda ise bireylerin ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesinin de yapıldığı merkez hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.



Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden randevu almak artık çok kolay


Merkezde; yetişkinlere yönelik depresyon, panik atak, anksiyete, somatizasyon vb gibi, çocukta kardeş kıskançlığı, okulla ilgili problemler, bilgisayar bağımlılığı, depresyon, alt ıslatma, tırnak yeme, tikler vb gibi birçok konuda çocuk psikologlar tarafından psikoterapi hizmeti veriliyor. Aile danışmanı ise çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük, değişim ve gelişime yönelik hizmet sunuyor.


Çocuk, ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı konularında ücretsiz psikoterapi desteği almak isteyen Eyüpsultanlılar,0212 440 15 44 numaralı telefonu arayarak, rahatlıkla Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden randevu alabiliyorlar.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
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