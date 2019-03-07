0553 313 94 23

Eyüpsultanlı kadınlar Şükriye Tutkun konserinde doyasıya eğlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun, Eyüpsultan’da konser verdi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:26
Eyüpsultanlı kadınlar Şükriye Tutkun konserinde doyasıya eğlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun, Eyüpsultan’da konser verdi. Yüzlerce Eyüpsultanlı kadının katıldığı konserde, kadınlar doyasıya eğlendi.



Eyüpsultan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde iki önemli etkinlik gerçekleştirdi. İlk etkinlikte, “İslam Dünyasında İz Bırakan Kadınlar Resim Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, vatandaşlarla birlikte sergiyi gezdi. Sonrasında ise Türk Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun, etkinlik alanında konser verdi. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, protokol üyeleri ve beraberindeki kadınlar, Sanatçı Tutkun’un türküleri eşliğinde doyasıya eğlendi.



“Eyüpsultan bizim dönemimizde değerli sanatçıların hepsiyle tanışacak”


Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını ifade eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Şükriye Hanımı Gaziantep’e iki defa davet ettim, ikisinde de dinleyemedim. Bugün kendisini dinleme fırsatı buldum. Şükriye hanım gerçek bir dosttur. Bundan sonraki süreçte de kendisiyle birlikte olacağız. Eyüpsultan bizim dönemimizde değerli sanatçıların hepsiyle tanışacak. Başka yerde ne varsa burada da olacak. Bu bir gelenek haline gelecek, İnşallah. Allah, bir kadının feryadına, bir çocuğun çığlığına zemzemi yaratmıştır. Bu süreçten başlayıp bu günlere gelen bu hal. Hala daha bizi kadın hakları konusunda geride olmamızın sebebi ne ben anlayamıyorum. Çünkü Yaratan bu işin kuralını baştan koymuş. Ama sonra ne oldu hepimizin düşünmesi lazım gelen bir konudur” diye konuştu.


Konser sonrası AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Sanatçı Şükriye Tutkun’a çiçek takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:26
  1. sanat
  2. konser
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van’da sigara kaçakçılığı
    1. Van’da sigara kaçakçılığı
    2. Jandarmadan ’Yeşil Reçete’ operasyonu:..
    3. İran Başkonsolosundan Van TSO’ya..
    4. İstanbul’da organize suç örgütüne..
    5. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan..
    6. (Özel) Hırsızlık yapmak için evin..
    7. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    8. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    9. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    10. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    11. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    12. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    13. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    14. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    15. Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü
    16. Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
    17. İnegöl sise teslim
    18. Başkan Alemdar, dur durak bilmiyor
    19. Jinekolojik sağlık için 4 önemli konu
    20. Netanyahu’dan THAAD hava savunma..
    21. Nafaka makul süreli olmalı
    22. Senatör McSally, ordudaki görevi..
    23. Nilüfer Belediye Meclisi dönemin son..
    24. Akbaşoğlu: Hayalleri gerçekleştiren..
    25. Yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi..
    26. Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi
    27. Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik..
    28. Karatay'dan Altaylı'ya bomba sözler!..
    29. İstanbul'da dolandırdı, Adana'da..
    30. İsveç’e dönecek DEAŞ üyeleri..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları