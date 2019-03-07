Eyüpsultanlı kadınlar Şükriye Tutkun konserinde doyasıya eğlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun, Eyüpsultan’da konser verdi. Yüzlerce Eyüpsultanlı kadının katıldığı konserde, kadınlar doyasıya eğlendi.

Eyüpsultan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezinde iki önemli etkinlik gerçekleştirdi. İlk etkinlikte, “İslam Dünyasında İz Bırakan Kadınlar Resim Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, vatandaşlarla birlikte sergiyi gezdi. Sonrasında ise Türk Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun, etkinlik alanında konser verdi. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, protokol üyeleri ve beraberindeki kadınlar, Sanatçı Tutkun’un türküleri eşliğinde doyasıya eğlendi.

“Eyüpsultan bizim dönemimizde değerli sanatçıların hepsiyle tanışacak”

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını ifade eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Şükriye Hanımı Gaziantep’e iki defa davet ettim, ikisinde de dinleyemedim. Bugün kendisini dinleme fırsatı buldum. Şükriye hanım gerçek bir dosttur. Bundan sonraki süreçte de kendisiyle birlikte olacağız. Eyüpsultan bizim dönemimizde değerli sanatçıların hepsiyle tanışacak. Başka yerde ne varsa burada da olacak. Bu bir gelenek haline gelecek, İnşallah. Allah, bir kadının feryadına, bir çocuğun çığlığına zemzemi yaratmıştır. Bu süreçten başlayıp bu günlere gelen bu hal. Hala daha bizi kadın hakları konusunda geride olmamızın sebebi ne ben anlayamıyorum. Çünkü Yaratan bu işin kuralını baştan koymuş. Ama sonra ne oldu hepimizin düşünmesi lazım gelen bir konudur” diye konuştu.

Konser sonrası AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Sanatçı Şükriye Tutkun’a çiçek takdim etti.