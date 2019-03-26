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Eyüpsultanlı hanımlar artık evlerde değil lokallerde buluşacak

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan’da yaşayan herkesi kucaklayan, hayatlarını kolaylaştıran, kolay ve huzurlu yaşam imkanları sunacaklarını belirterek, “Eyüpsultanlı hanımlar için parklarda lokaller, çocuk kreşleri yapacağız.

26 Mart 2019 Salı 17:46
Eyüpsultanlı hanımlar artık evlerde değil lokallerde buluşacak

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan’da yaşayan herkesi kucaklayan, hayatlarını kolaylaştıran, kolay ve huzurlu yaşam imkanları sunacaklarını belirterek, “Eyüpsultanlı hanımlar için parklarda lokaller, çocuk kreşleri yapacağız. Hanımlar bu lokallerde arkadaşlarıyla buluşup sosyalleşecek, çocukları da gönüllerince eğlenme imkanı bulacak” dedi.


“Kadınlar lokali, kitap kafe, kreş, yaşlı bakım evi aynı parkta buluşuyor”


AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Köken, mutlu şehir projeleri arasında , kadınlar lokali, semt kreşi, kitap kafe, yaşlı bakım evlerinin bulunduğunu kaydetti.


Bireyi ve toplumu mutlu edecek hizmetleri ön plana aldıklarını ifade eden Köken sözlerini şöyle sürdürdü:


“Eyüpsultan’ı mutlu insanların şehrine dönüştürmek için projeler ürettik. Kadın, genç, yaşlı, engelli ve hayvan dostlarımız için projeler geliştirdik. Üretmek, çalışmak isteyen kadınlarımız için bölge kreşlerinin yanı sıra ev hanımları için kadınlar lokali projemizbüyük ilgi görecek. Hanımlar artık evlerde değil bu lokallerde buluşacaklar. Parklar içinde yapacağımız bu lokallarde hanımlar sohbet ederken çocukları da parkın içindeki oyuncaklarda oynayıp gönüllerince eğlenecek. Gençler için de bu parklarda ayrıca kitap cafeler oluşturacağız. Gençler bu kafelerde arkadaşlarıyla buluşup teknolojik imkanlardan ve kütüphaneden faydalanma imkanı bulacak.Yine bu parklarda yaşlı bakım evlerimiz olacak."


Katlı Seralarda Eyüpsultanlı Kadınlar Çalışacak


Eyüpsultanlı hanımların çalışıp aile bütçelerine katkıda bulunabilmeleri için girişimcilik akademisini kuracaklarını sözlerine ekleyen Deniz Köken şöyle devam etti:


“Kemerburgaz bölgesinde hayata geçireceğimiz Eyüpsultan Kentsel Tarım Parkı’nda katlı seralarda Eyüpsultanlı kadınlar çalışacak. Tarımsal ürünlerde üretici ve tüketiciyi yerinde buluşturacak bu proje bölgesel kalkınmada yenilikçi bir rol üstlenecek. Hanımlara burada ürettikleri tarımsal ürünleri pazarlama ve aile bütçelerine katkıda bulunmada destek olacağız.”


Çobançeşme Çocuk Dünyası Ve Eğlence Parkı


Alibeyköy bölgesinde yapılacak Çobançeşme Çocuk Dünyası ve Eğlence Parkı’nın çocuklara eğlence dünyasının kapılarını açacağını kaydeden Deniz Köken, “İlçemizi çocuklarımız için yeni bir çekim ve mutluluk noktasına dönüştüreceğiz. Masal parkı, ahşap oyuncak atölyeleri, trafik eğitim ve bisiklet parkuru, etüt merkezlerinden oluşacak bu parkımız büyük ilgi görecek. Bu tür çok kapsamlı parklarımızın sayısını zaman içerisinde artıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:46
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