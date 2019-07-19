Eyüpsultanlı çocuklar karate öğreniyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından çocukların tatillerini daha verimli geçirebilmeleri için her yaz geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda karate dersleri devam ediyor.

Eğitim-öğretim döneminin ardından ilçede yaşayan çocukların hem dinlenmeleri hem de dolu dolu bir tatil geçirebilmeleri için düzenlenen Yaz Spor Okulu’nda 7-10 yaş grubu kız-erkek öğrenciler ve 11-15 yaş grubu kız-erkek öğrencilere toplam dört grup halinde çeşitli branşlarda dersler veriliyor. Karate grubundaki öğrenciler, temel tekniklerin yanı sıra pozisyon duruşlarını ve taktiklerini de öğreniyor. Eğitmenler eşliğinde sürdürülen programda çocukların şiddetten uzak durmaları ve enerjilerini doğru yönlendirmeleri hedefleniyor. Aynı zamanda çocukların öz güven, disiplin ve kuvvet kazanmaları sağlanıyor. Kız-erkek öğrencilerin günde 4 saat eğitim aldıkları Yaz Spor Okulları’nda çocuklar, bu derslerin ikisinde seçmiş oldukları branşa katılıyor. Basketbol, karate, voleybol, futbol, satranç, tenis, kaykay, okçuluk, bisiklet gibi branşların yanında çocuklar, beslenme, eğitsel oyun ve sportif değerler dersleri de alıyor. Pazartesi-Çarşamba ve Salı-Perşembe olmak üzere iki grup olarak derslere giren öğrenciler, bu gruplar dışında 1 gün de yüzme derslerine katılıyor.

Tüm bu programın dışında 4-6 yaş grubu çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beden gelişimlerini destekleyecek jimnastik ve yüzme dersleri veriliyor. Onlar da yine iki gün yüzme ve iki gün jimnastik olacak şekilde toplamda dört gün birer saat derslere geliyor. 7 binin üzerinde kayıt alınan Yaz Spor Okulları 5 bölgede, 13 spor branşında 77 eğitmenle gerçekleştiriliyor. Toplam 6 hafta sürecek olan Yaz Spor Okulları, 2 Ağustos tarihinde sona erecek.