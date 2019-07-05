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Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle açıldı

Eyüpsultan Belediyesinin öğrencilere spor sevgisi aşılamak, yetenekli gençleri geliştirmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları’nın açılışı düzenlenen şenlikle yapıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:18
Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle açıldı

Eyüpsultan Belediyesinin öğrencilere spor sevgisi aşılamak, yetenekli gençleri geliştirmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları’nın açılışı düzenlenen şenlikle yapıldı.


Eyüpsultan Belediyesinin okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencileri spora teşvik etmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları açıldı. Öğrencilere sporu sevdirmeyi, teknoloji bağımlılığının önüne geçmeyi hedefleyen Eyüpsultan Belediyesi, 8 bin 300 çocuğa yaz tatilinde eğitim verecek. Yüzmeden futbola, okçuluktan tekvandoya 13 farklı branşta düzenlenecek kurslarda öğrenciler hem verimli bir yaz tatili geçirecek hem de sportif yeteneklerini güçlendirecek. 5 bölgede gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, şenlikle kapılarını tüm çocuklara ve gençlere açtı. Şenlikte Karizma Şov’un basketbol gösterisi davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.



“Önümüzdeki süreçte hepsini kapalı yüzme havuzlarına çevireceğiz”


Kurslara çok fazla müracaatın olduğunu ancak kapasitelerinin dolduğunu belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Eyüpsultan’ın gençleri sporla buluşuyor yaz döneminde. 8 bin 300 çocuğumuzla 13 branşta yaz okullarımızı bu bölgede geçireceğiz. Bu sene yüzme havuzlarımızı şişme yaptık. Önümüzdeki süreçte hepsini kapalı yüzme havuzlarına çevireceğiz. Çocuklarımıza en iyisi layık diyoruz. Çok da yoğun talep var. Yüzmeyi de, diğer branşları da gördüm. 8 bin 300’de durdurduk ama daha fazla müracaat var. Kapasitemiz o kadar, yukarıya çıkarsak bu sefer alan sıkıntısı yaşayacağız. Kemerdeki ormanları da kullanacağız bir dahaki sene ve çok kapsamlı olarak devam edeceğiz. Güzel bir yaz sezonu diliyorum bütün çocuklarımıza” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:18
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