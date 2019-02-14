Eyüpsultan'da toprak kayması Toprak kayması nedeniyle zarar gören 4 katlı binadaki bazı daireler boşaltıldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören 4 katlı binadaki bazı daireler boşaltıldı. Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının yaşandığı cepheye bakan binadaki 4 dairede hasar oluştu. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede hasar gördüğü belirlenen 4 dairedeki vatandaşlar tahliye edildi. Söz konusu daireler mühürlenirken, polis ve zabıta ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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