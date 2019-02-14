0553 313 94 23

Eyüpsultan’da toprak kaydı, bir binada maddi hasar oluştu

Eyüpsultan Nigari Sokak’tahenüz bilinmeyen bir sebepten toprak kayması meydana geldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:14
Eyüpsultan’da toprak kaydı, bir binada maddi hasar oluştu

Eyüpsultan Nigari Sokak’tahenüz bilinmeyen bir sebepten toprak kayması meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının dairelerin içinekadar dolduğu binada maddi hasar meydana gelirken risk oluşturan 4 daire mühürlendi.


Olay, öğle saatlerinde Eyüpsultanİslambey Mahallesi Nigari Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın bitişiğindeki boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın bitişiğindeki alanda henüz bilinmeyen bir sebepten meydana gelen toprak kayması sonucu binanın bir cephesi zarar görürken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda risk oluşturan 4 daire vatandaşlar tahliye edildikten sonra mühürlendi. AKOM ekipleri olay yerine gelerek önce çevre güvenliği aldı ardından binada incelemelerde bulundu. Polis ve zabıta ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.


“Balkondan kafamı uzatmamla kayalar dolmaya başladı”


Yaşadığı korku dolu anları anlatan olayın görgü tanığı Serpil Balkır, “Mutfakta yemek yapıyordum, dışarıya bir baktım ortalık karışmış. Döndüm yan komşuya ne olduğunu sordum duvarın çöktüğünü söyledi. Balkondan kafamı uzatmamla kayalar şiddetli şekilde dolmaya başladı, yandaki komşum deprem oluyor zannetti. Gelip komşunun evine girdik kadının evinin yarısına kadar yıkık her yer bütün kaya parçaları evlerin içerisine dolmuş. Büyük bir duvar evin içerisine gelmiş önceden eski bir bina vardı yan tarafta o duvar gelmiş. Çoluk çocuk herkes evin içerisindeydi. İki sene önce toprak kayması gene oldu. Ama kayalar bugün oldu. Zaten en alttaki kadın evde yoktu, küçük bebeği de var. Olan karşı komşuma oldu. Aşağının duvarları yıkıldı mı bilmiyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maskeli öğrenciler 4 okulu soydu
    1. Maskeli öğrenciler 4 okulu soydu
    2. Konyaspor, Fenerbahçe taktiğini çalıştı
    3. Suriyeli 2 aylık Mira, yatağında ölü..
    4. Kayseri’deki fuhuş operasyonu
    5. Gaziantep’te 3 kilogram uyuşturucu ele..
    6. Pervin Ersoy Kadıneli’ni ziyaret etti
    7. Salihli’de 16 çift, nikah için 14..
    8. Bir gecede 3 dükkan soydu kameraya..
    9. Irak'ta bombalı saldırı: 8 ölü
    10. ALKÜ’de Girişimciler ödüllerini aldı
    11. Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile..
    12. Kartal’da 21 kişinin hayatını..
    13. Yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli..
    14. TBMM Genel Kurulu
    15. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    16. Ruhani: “Suriye ile Türkiye arasındaki..
    17. Soğuk hava balıkçılara yaradı
    18. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:..
    19. 14 Şubat Fotoğraf Sergisi’nde eşiyle..
    20. Cinsel istismar sanığı TIR şoförü:..
    21. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın..
    22. Öğrenciler kuşları "ev"lendirdi
    23. KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
    24. Bingöl’de "Deprem Master Planı”..
    25. Mardin’deki silahlı kavgada bir..
    26. Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata..
    27. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
    28. Dev şirket üretimi durduruyor!
    29. Başkan Çerçioğlu, Nazilli’de seçim..
    30. Eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı