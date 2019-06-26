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Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat çalışmaları başladı

Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat çalışmaları başlatıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:45
Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat çalışmaları başladı

Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat çalışmaları başlatıldı. Yeşilpınar Pınar Camii önünde belediye ekipleriyle birlikte vatandaşlarla biraraya gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bu çalışmamızla sokakların röntgenini çekiyoruz. Nerede acil bir iş var, nerede yenilenmesi gereken yerler var onları ve uzun vadede yapılacaklar listesini çıkarıyoruz” dedi.


Seçim çalışmaları boyunca mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ederek çözümler üretmek istediklerini vurgulayan Başkan Deniz Köken, Yeşilpınar Mahallesi’nde 80 kişilik bir ekiple temizlik ve tadilat çalışmalarını başlattı. Çalışmaya Başkan Köken’in yanı sıra Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü, Fen İşleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Temizlik İşleri Müdürü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Belediye Meclis üyeleri, Yeşilpınar Mahallesi Muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalledeki eksiklikleri yerinde görerek saha ekipleriyle birlikte anında müdahale eden Deniz Köken, mahalle sakinlerinin sorunlarını birebir dinleyip notlar aldı.



“Sokakların röntgenini çekiyoruz”


Müdürlerden bölge ile ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Köken, “Bugün en büyük mahallelerimizden biri olan Yeşilpınar’da temizlik ve tadilat harekâtı başlatıyoruz. Hem de sokakların röntgenini çekiyoruz. Nerede acil yenilenmesi gerekenler var, nerede uzun vadede yapılacaklar var bunları yerinde görüyoruz. Bugün 80 kişilik bir ekiple, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşlerinin tamamı buradalar, birkaç gün de burada olacaklar, sonra başka mahallelerimizde de çalışmalar devam edecek inşallah” dedi.


10 yıldır Yeşilpınar’da ikamet ettiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Süleyman Türk, çalışmaların birebir gözlemlenerek yapılmasının güzel bir çalışma olduğunu dile getirirken, mahallenin büyük bir otoparka ihtiyacı olduğunu ifade etti.



“Başkanımız vatandaşın sağlık ve huzuru için çalışıyor”


Eyüpsultan’da oturmadığını fakat burada çalıştığını belirten Hasan Yılmaz ise, “Başkanımız temizlik konusunda çok titiz davranıyor. Geçen gün bir yağmurda ufak bir çökme olmuştu, o çökmeye bir makine, bir kamyon, bir ekip gönderildi ve şeflerin hepsi oradaydı. Yani Başkanımız vatandaşın sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde günlerini geçirmesini sağlamak için elinden gelen her türlü şeyi yapıyor” dedi.


Personelle birlikte çalışmalara katılan Başkan Deniz Köken, daha sonra Pınar Camii Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Pınar Camii çay ocağında vatandaşlarla çay içip sohbet eden Köken, vatandaşın sorunlarını da dinledi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:45
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