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Eyüpsultan'da "Patikondu Projesi"

AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları üyesi bir grup genç, sokak hayvanları için ''Patikondu Projesi"ni hayata geçirdi

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:54
Eyüpsultan'da "Patikondu Projesi"

İSTANBUL ( AA) - AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları üyesi bir grup genç, sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için hazırladıkları ''Patikondu'' adı verilen projeyi tanıttı.

İlçe Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Öztürk, proje hakkında bilgiler vererek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cihat Biradlı'nın öncülüğünde çalıştıklarını belirtti.

Kış aylarında sokak hayvanlarının her zamankinden daha fazla korunmaya muhtaç olduğuna vurgu yapan Öztürk, "Minik dostlarımız, sokak hayvanlarının soğuk iklim şartlarından etkilenmemeleri ve kış aylarını daha sıcak bir ortamda geçirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. İlk etapta 400 leğen ve atık malzemelerden yaptığımız kedi evlerini, ilçemizin tüm mahallerine dağıtacağız. Bu kedi evlerini söz konusu mahallelerdeki hayvan dostu komşularımıza zimmetliyoruz." dedi.

Öztürk, daha fazla "Patikondu" tasarlayacakları bilgisini vererek, dağıtımların süreceğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:54
  1. AK Parti Eyüp İlçe Başkanlığı
  2. İstanbul
  3. patikondu projesi
  4. sokak hayvanları barınma
  5. Sosyal sorumluluk

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