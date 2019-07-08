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Eyüpsultan’da okullar pırıl pırıl oluyor

Eyüpsultan Belediyesi, eğitime desteği sürüyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:54
Eyüpsultan’da okullar pırıl pırıl oluyor

Eyüpsultan Belediyesi, eğitime desteği sürüyor. Belediye ekipleri, ilçede bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 30 devlet okulunun boyama işlemlerini gerçekleştiriyor.


Göreve geldiği günden itibaren her fırsatta öğrencilerin yanında olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, eğitime farklı alanlarda verdiği desteklerle hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin yüzlerini güldürüyor. Geleceğin teminatı olan çocukların daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi amacıyla sürdürülen bu çalışmalar kapsamında, yaz aylarının gelmesi ve okulların tatile girmesiyle birlikte ilk ve orta öğretim okullarının iç ve dış cephelerinin boyanmasına başlandı.


Çocukların sağlığı için hijyen ön planda tutuluyor


Öğrencilerin daha konforlu, daha hijyenik ortamlarda eğitim görmesi amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda okullar büyük bir titizlikle boyanıyor. Eğitim - öğretim sezonu başlamadan önce boyama işlemleri biten okullar ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek öğrencilere hazır hale getirilecek.


100 bin metrekare alan boyanacak


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına Nişancı Şehit Eyüp Beyazıt İlkokulu ve Topçular İlkokulu’nda başladı. Önümüzdeki günlerde 3 ekip halinde ilçedeki diğer okulların boyama çalışmaları da gerçekleştirilecek. Okulların boyama çalışmaları kapsamında toplamda 100 bin metrekare alan boyanmış olacak.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:54
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