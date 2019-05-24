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Eyüpsultan’da kaza: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İstanbul Eyüpsultan’da yunus polisleri sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
Eyüpsultan’da kaza: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İstanbul Eyüpsultan’da yunus polisleri sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı.


Kaza, Eyüpsultan Ayvansaray Caddesi’nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Uğurcan Aslanpay ve polis memuru Mustafa Kartal motosikletle seyir halindeyken sağanak yağış başladı. Motosiklet sürücüsü Uğurcan Aslanpay, sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan iki polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mustafa Kartal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Kartal’ın ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Acılı aile ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşı hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Aynı kazada yaralanan polis memuru Uğurcan Aslanpay’ın tedavisi Eyüp Devlet Hastanesinde devam ederken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
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