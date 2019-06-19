0553 313 94 23

Eyüpsultan’da güvenli parkların sayısı artıyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede insan odaklı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:15
Eyüpsultan’da güvenli parkların sayısı artıyor

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede insan odaklı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarla vatandaşlara daha kaliteli ve huzurlu yaşam alanları oluşturulurken güvenlik de göz ardı edilmiyor.


Eyüpsultan Belediyesi yerleştirdiği MOBESE kameralarıyla 24 saat boyunca canlı yayın yapılan parkları daha güvenli hale getirmeye devam ediyor. İlk olarak İslambey Mahallesi’ndeki Hz. Halit ile Arif Paşa parklarına takılan kamera sistemi yakın zamanda ilçedeki birçok parka kurularak sayı hızla artırıldı.



9 Parka 17 Güvenlik Kamerası Takıldı


Eyüpsultan’da şu anda Arif Paşa Parkı’nda 2, Bir Nefes Parkı’nda 2, Düğmeciler Parkı’nda 1, Emniyettepe Parkı’nda 2, Hz. Halit Parkı’nda 3, Özgecan Aslan Parkı’nda 2, Rami Cuma Muhtarlık Parkı’nda 1, Yağlıdere Parkı’nda 2, Güzeltepe Parkı’nda 2 olmak üzere toplam 9 parka 17 güvenlik kamerası yerleştirildi.



Alt yapısı uygun parklara kamera kurulumları devam ediyor


Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen çalışmayla güvenlik kameralarının kurulumu talepler ve parkın alt yapısının uygunluk durumuna göre devam ediyor. Yakın zamanda Akşemsettin Parkı ile Erdemliler Parkı’na da kameralar yerleştirilerek sayı artırılmaya devam edecek.



24 Saat Canlı Yayın


Belediye hizmet binasında bulunan kamera takip merkezine aktarılan görüntüler, burada 24 saat boyunca canlı olarak izlenip kayıt altına alınıyor. Sistem herhangi bir internet sağlayıcısından hizmet almadan, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün kablosuz radyolink cihazları ile oluşturduğu ağ üzerinden çalışıyor. Kamera görüntüleri bu ağ üzerinden merkeze taşınıyor ve kayıt altına alınıyor.



Görüntüler Kayıt Altına Alınıyor


Eyüpsultan Belediyesi web sayfasından da canlı olarak yayınlanan görüntüler sayesinde vatandaşlar parklarda oynayan çocuklarını tablet, cep telefonu gibi mobil araçlarıyla uygulama üzerinden rahatlıkla izleyebiliyorlar. Ayrıca olası bir durumda emniyet görevlilerine iletilmek üzere görüntüler 3 haftalık olarak kayıt altına alınmakta.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza
    1. Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza
    2. Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas..
    3. ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde otobüs..
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    5. Sarımsağın sap ve kabuklarında..
    6. Endonezya’dan Mursi için taziye mesajı!
    7. Engelli annelerinden el sanatları..
    8. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    9. Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz..
    10. 30 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
    11. ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın..
    12. Başkan Bıyık’tan hayırsever..
    13. Kayısı bahçesinde haşhaş ele geçirildi
    14. Motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza..
    15. “Hayat boyu öğrenme günleri” 21..
    16. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    17. İSG sonuçları açıklandı! ÖSYM İSG..
    18. Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    19. Galatasaray’dan Ali Koç’a cevap
    20. GAÜN Hastanesi’nde “Fakülte..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu