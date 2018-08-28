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Eyüpsultan'da ‘golf arabalı’ hizmet

Eyüpsultan'da Tarihi Merkez Alan Yönetimi projesi kapsamında, yaşlı ve engellilere mini golf araçlarıyla taşıma hizmeti veriliyor.

28 Ağustos 2018 Salı 17:26
Eyüpsultan'da ‘golf arabalı’ hizmet

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Tarihi Merkez Alan Yönetimi (ESTAM) projesi kapsamında, yaşlılar, yürüyemeyecek durumda olanlar ve engelliler mini golf araçları sayesinde meydan ve camiye zorluk çekmeden ulaştırılıyor. Tarihi alan içerisindeki çeşitli bölgelerden Eyüp Sultan Camisi'ne ve mezarlık bölgesine ringler yapılıyor.

Hizmet dünyanın Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, yaşlı, engelli, yürüme zorluğu çekenlere yönelik tur hizmeti başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili 5 elektrikli mini golf aracı satın aldık. 2 adet 8 kişilik araç, 1 adet arkasında tekerlekli sandalye taşıyabilen 4 kişilik araç, 1 malzeme nakliye aracı, 1 cenaze aracımız var. Erişim zorluğu çeken vatandaşlar, Caferpaşa Medresesi'nin yanında oluşturduğumuz Alan Destek Noktası'na başvurarak oluşturulacak gruplarla rehberler eşliğinde turlara başlayabilirler."

ESTAM Alan Destek Ekibi, ramazan ve kurban bayramlarında 7 personel ve 3 taşıma aracıyla hizmet verdi. Ulaşım hizmeti için bir araç teleferik çevresinde, bir araç Kalenderhane bölgesinde, bir araç ise Pierre Loti'ye çıkan mezarlık yolu üzerinde ziyarete gelen vatandaşları, yakınlarının kabirlerine taşıdı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 17:26
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