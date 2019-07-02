Eyüpsultan'da geri dönüşüme katkı Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla elektrikli eşya ve elektronik atıklar toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, kullanım ömrü dolan elektrikli ve elektronik eşyaları geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla topluyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla; bilgisayar, buzdolabı, klima, elektrik süpürgesi, çamaşır-bulaşık makineleri, fırınlar, küçük ev aletleri gibi elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümü sağlanıyor. Doğaya geri dönüşü olmayan zararlar veren bu elektrikli ve elektronik atıklar, her perşembe, Eyüpsultan'da yaşayan vatandaşların evlerinden alınıyor. Belediyenin "444 30 00" numaralı telefonundan detaylı bilgi alınabiliyor.

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