Eyüpsultan’da "Gazzeli" Ramazan hatırası Ramazan ayında Eyüpsultan’a gelip, geçirdikleri bu güzel anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar, Eyüpsultan Meydanı’nda kurulan hilal motifinden oluşan platform önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ramazan ayında Eyüpsultan’a gelip, geçirdikleri bu güzel anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar, Eyüpsultan Meydanı’nda kurulan hilal motifinden oluşan platform önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

İsrail, 4 Mayıs 2019’da Gazze’yi bombalamıştı. Bombardıman esnasında zarar gören bir hilal motifi sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı. İsrail’in Gazze’de bombaladığı "hilal" motifi, Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra İslam aleminin en kutsal beldelerinden biri olan Eyüpsultan’da vatandaşlarla buluşturuldu. Hilal motifinin yanına yerleştirilen tanıtım levhasında, "4 Mayıs’ta İsrail’in Gazze’de bombaladığı hilal motifi, Eyüpsultan’da vatandaşlarla buluşuyor. Hilal, İslam’ın ve bağımsızlığımızın sembolüdür. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi; Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal" yazıyor.

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