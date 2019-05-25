0553 313 94 23

Eyüpsultan’da "Gazzeli" Ramazan hatırası

Ramazan ayında Eyüpsultan’a gelip, geçirdikleri bu güzel anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar, Eyüpsultan Meydanı’nda kurulan hilal motifinden oluşan platform önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:08
Eyüpsultan’da "Gazzeli" Ramazan hatırası

Ramazan ayında Eyüpsultan’a gelip, geçirdikleri bu güzel anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar, Eyüpsultan Meydanı’nda kurulan hilal motifinden oluşan platform önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.


İsrail, 4 Mayıs 2019’da Gazze’yi bombalamıştı. Bombardıman esnasında zarar gören bir hilal motifi sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı. İsrail’in Gazze’de bombaladığı "hilal" motifi, Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra İslam aleminin en kutsal beldelerinden biri olan Eyüpsultan’da vatandaşlarla buluşturuldu. Hilal motifinin yanına yerleştirilen tanıtım levhasında, "4 Mayıs’ta İsrail’in Gazze’de bombaladığı hilal motifi, Eyüpsultan’da vatandaşlarla buluşuyor. Hilal, İslam’ın ve bağımsızlığımızın sembolüdür. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi; Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal" yazıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:08
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe
    1. Konya’da uyuşturucu tacirlerine darbe
    2. Annelerin çantalarından eksik..
    3. Çalılıklar alev aldı
    4. Vali 117 kişinin derdini dinledi
    5. Bali’deki Agung Yanardağ patladı
    6. Tarsus Belediyesi’nde yaşlı ve engelli..
    7. Ordu Ticaret Borsasından üyelerine..
    8. SANKO Holding geleneksel iftar yemeği
    9. Kızılay Hakkari şubesi Durankaya..
    10. "10 firma ilk defa İstanbul'a sefer..
    11. Hekimlerin askerlik yükümlülüğünde..
    12. Kırklareli'ndeki balık ölümleri
    13. BEÜ’de Sağlık Hizmetleri MYO eğitim..
    14. Koca: "Belirlenen yerlerde devlet..
    15. Türkiye’nin en genç müzehhibesi sergi..
    16. Fenerbahçe ile Antalyaspor 46. randevuda
    17. Sağlık Bakanı Koca: "MSB ile müşterek..
    18. Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay,..
    19. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande..
    20. Bakan Cahit Turhan’dan İstanbul..
    Ünlü anketçiden Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: İftar sofrasına saat 9'a çeyrek kala oturulmaz
    Ünlü anketçiden Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: İftar sofrasına saat 9'a çeyrek kala oturulmaz
    Mahkemeden flaş 'Dersim' kararı
    Mahkemeden flaş 'Dersim' kararı
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit