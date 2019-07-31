Eyüpsultan’da freni patlayan kamyon, park halindeki araçlara çarptı

Eyüpsultan’da freni patlayan bir kamyon kontrolden çıkarak, park halindeki araçlara çarptı. 10 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Eyüpsultan Karadeniz Mahallesi Silahtarağa Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, freni patlayan bir kamyon kontrolden çıkarak, park halindeki araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. 10 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.