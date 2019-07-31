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Eyüpsultan’da freni patlayan kamyon 9 aracı biçti

Eyüpsultan’da freni patlayan kamyon biri öğrenci servisi olmak üzere 9 aracı biçti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
Eyüpsultan’da freni patlayan kamyon 9 aracı biçti

Eyüpsultan’da freni patlayan kamyon biri öğrenci servisi olmak üzere 9 aracı biçti. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda büyük maddi hasar oluştu. Freni patlayan kamyonun yokuştan inip öğrenci servisine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Veyis Baltacı idaresindeki 67 AG 285 plakalı freni patlayan kamyon kontrolden çıktı. İlk olarak seyir halindeki öğrencileri taşıyan servis minibüsüne çarpan kamyon, ardından park halindeki araçları biçti. Toplam 10 aracın karıştığı kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda büyük maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Servis aracındaki öğrenciler 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Freni patlayan kamyonun süratli bir şekilde servis aracına çarptığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kazada aracı hasar gören Feyza Yıldırım, “Evde duydum geldim. Kaza olduğunu gördüm. Allah’tan can kaybı yok. En güzel tarafı o. Hasarlı olan araçlar var. İnşallah onlar da hallolur. Çoluk çocuğa bir şey olmamış Allah’tan, en büyük tesellimiz o oldu” dedi.


Yeni aldığı otomobili kullanılmaz hale gelen Nihan Aydın ise “Ben uyuyordum evde kalktım. Allah’a şükür ki ölen olmamış. Yapacak bir şey yok. Hemen ilk sorduğum ‘Ölen var mı’ oldu zaten, yok şükür, mal gelir ne deyim. Arabanın devrini bile alamamıştım ama ne yapalım. Nasip değilmiş. Ya içinde olsaydım. Üç tane pırlanta gibi çocuğum var. Onlarla geldim. Ya içinde olsaydım” diye konuştu.


Anaokulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şoförü Selami Aslan, “Buradan aşağı inerken kamyonun frenleri boşalmış vura vura sürükledi bizi. Beni 50 metre kadar sürükledi. Öğrenci vardı ama öğrencilerde bir şey yok çok şükür. Kullandığım minibüs benim. Çocuklarda bir şey yok şükürler olsun. Artık arabaya ne yapalım. Can sağlığı olsun diyelim. 10 tane araç var şu anda. Freni patlamış. Ben onu gördüm duracak diye baktım durmadı. Vura vura geçti” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
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