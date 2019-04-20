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Eyüpsultan’da “Çocuk Sanat Festivali”

Eyüpsultan’da gerçekleştirilen “Çocuk Sanat Festivali” ile Eyüpsultanlı çocuklar aileleriyle birlikte sanat ve eğlence dolu bir hafta sonu geçiriyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 16:02
Eyüpsultan’da “Çocuk Sanat Festivali”

Eyüpsultan’da gerçekleştirilen “Çocuk Sanat Festivali” ile Eyüpsultanlı çocuklar aileleriyle birlikte sanat ve eğlence dolu bir hafta sonu geçiriyor.


Eyüpsultan Belediyesi’nin bugün ve yarın saat 10.00-18.00 saatleri arasında Osmanlı Park’ta düzenlediği Çocuk Sanat Festivali’nde Eyüpsultanlı çocuklar, sanat ve eğlence dolu bir hafta sonu geçiriyor. Pepe ve Köstebekgiller gösterisi, sanat atölyeleri, geleneksel sokak oyunları, şişme oyun parkurları, sahne etkinlikleri ile dolu festivalde ayrıca sürpriz hediyeler de çocuklarla buluşuyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de katıldığı festivalde çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlendi.



“Çocukları eğlenirken öğrenmeye itmemiz lazım”


Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “ Çocuklar eğlenirken öğreniyorlar. Öğrendiği şeyi, oynayacağı şeyi yapıyor ve onu geliştiriyor. Biraz önce gördük robotik kodlama vardı, kukla vardı. Kuklayı dikip yapıyor. Boyama atölyeleri var. Ahşap boyama, taş boyama, herkes kendine bir şeyler buluyor. Bundan sonraki süreçte çocukları eğlenirken öğrenmeye itmemiz lazım. Çağı ancak öyle geçebiliriz. Bilim çağını öyle yakalayabiliriz. 23 Nisan amacına şimdi daha çok ulaştı. Gerçek amacı buydu aslında. Çocukları izleyen değil, olayın parçası haline getirmemiz lazım. Dersin de, eğlencenin de, bir şeyi icat etmenin de parçası haline geldiğinde olay farklı olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.


Çocuklara taş boyama kursu veren Ayşegül Sert, “Biz taş boyama atölyesinde çocuklarla bir aradayız. Onlarla birlikte sadece sanatla değil renklerle, bütünüyle bir şeyleri bir araya getirerek onların algılarını, bilgilerini taşta konuşturuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 16:02
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