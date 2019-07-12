Eyüpsultan’da cam şişeyle öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

Eyüpsultan’da başına şişe ile vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi’nde bir parkta 2 Temmuz Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin G. (27) ve Hakan D. (27) ile Lokman B. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Lokman B. iki şahıs tarafından darp edildi. Olaydan üç gün sonra tekrar karşılaşan şahıslar arasında yeniden kavga çıktı ve Hakan D. isimli şahıs Lokman B.’nin başına cam şişe ile vurarak yaraladı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan Lokman B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı. Şahısların kimliklerinin tespit edilmesinin ardından yakalama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği belirlenen Hakan D.’nin, kardeşi Sinan D.’nin (30) kimliğini kullanarak saklandığı öğrenildi. Polis, 8 Temmuz Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında aracıyla seyir halinde olan Hakan D.’yi durdurmak istedi fakat şüpheli polis aracına çarparak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ve şüpheli arasında kovalamaca başladı. Kısa süre sonra sona eren kovalamacanın ardından Hakan D. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden 4 kez kasten adam yaralama, 4 kez uyuşturucu bulundurma, cinsel taciz, otodan hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlardan 17 ayrı kaydı olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.