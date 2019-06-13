0553 313 94 23

Eyüpsultan’da biyolojik yöntemlerle ilaçlama

Eyüpsultan Belediyesinin 2019 Yaz Sezonu Haşere ile Mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:38
Eyüpsultan’da biyolojik yöntemlerle ilaçlama

Eyüpsultan Belediyesinin 2019 Yaz Sezonu Haşere ile Mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlaçlamalar vatandaşların rahatı için Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı bir ilaçlama tekniği olan U.L.V. sistemiyle yapılıyor.


Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekiplerinin ilçe genelinde başlatmış olduğu 2019 Yaz Sezonu Haşere ile Mücadele çalışmaları devam ediyor. İlaçlama ekipleri sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı mücadele ediyor. Çalışmalar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyolojik ilaçlarla ve biyolojik kontrol yöntemlerle gerçekleştiriliyor.



2 ekip halinde çalışıyorlar


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte haşerelerle mücadelede sürekliliği sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2 ekip halinde ilaçlama yapıyor. Ekipler haftanın 7 günü mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlçede bulunan 28 mahallede aralıksız sürdürülen ilaçlama çalışmaları kapsamında yeşil ve sulak alanlar, sokaklar ile metruk yapılar, apartman bahçelerinde bulunan kanalizasyon bağlantıları, kullanılmayan su depoları, bodrum katlar, kuyular ile hayvan besiciliği yapılan bölgelerde bulunan gübre yığınları da ilaçlanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri ayrıca bahçe ve çöp konteynerlerinde de ilaçlama çalışması yapıyor.



ULV yöntemi kullanılıyor


Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, başlattıkları ilaçlama çalışmalarında ilçe sakinlerinin rahatlığı için ULV adı verilen yöntemi kullanarak haşerelerle mücadele ediyor. Çalışmalar vatandaşların yaz boyunca rahat etmeleri amacıyla sürdürülürken, Eyüp Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 1 araçla destek veriyor.


Uzmanlar, haşerelerle mücadelede ilçe sakinlerinin de alması gereken bazı tedbirler olduğunu belirterek, o önlemleri şöyle sıraladı:


Çöpleri poşetler içerisinde çöp kutularına atıp ağızları kapatılırsa üremeler engellenebilir. Sivrisinekler durgun suda ürerler ve sivrisineklerin üreme noktalarının büyük bir kısmı insan eli ile oluşuyor. Ağzı açık halde bulunan durgun suları (kova, bidon, lastik, havuz, kuyu, birikinti, vb.) ortadan kaldırarak veya üzerini kapatarak sivrisineklerin üremesine engel olunması gerekiyor. Piknik yapan vatandaşların piknik yaptıkları alanlarda ayrılırken atıklarını kapaklı çöp kutularına atmaları gerekiyor.


Evlerde bulunan bir saksının altındaki tabakta biriken su, sivrisinekler için uygun bir üreme kaynağı olmaktadır ya da bahçemizde bulunan bir kovadaki su da aynı şekilde üreme kaynağı olabilmektedir. Saksının altındaki suyu dökmemiz ya da kovanın ağzına bir kapak koymamızla birlikte sivrisinek üremesi engellenebilir.


U.L.V. (Ultra Low Volume) adı verilen ilaçlama sisteminde son derece ince püskürtme tekniği ile aerosol sis oluşturuluyor. Bu sistem haşereleri yok etmede en az etken madde ile en üstün, kalıcı, etkili, gerçekçi ve en ekonomik mücadeleyi sağlıyor. U.L.V. ilaçlama tekniği, dumanlama sistemine göre ilaç partiküllerinin havada çok uzun süre kalabilmesinden dolayı çok daha fazla randıman veriyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı bir ilaçlama tekniği olan U.L.V. sistemiyle çok daha az ilaçla daha çok alanın ilaçlanması mümkün oluyor. Ayrıca mazotun, yan kansorejen etkisini ve ekonomik külfetini ortadan kaldırıyor. İlçe sakinleri gerekli durumlarda 444 30 00 numaralı telefondan Beyaz Masa’yı arayarak ilaçlama hizmetlerinden yararlanabilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
    1. Hırsızlık suçundan aranan şahıs..
    2. Rusya'nın uluslararası rezervleri 500..
    3. Kanser hastası küçük Elif Esma'ya..
    4. Sollamak istediği araca çarptı: 4..
    5. Seyir halindeki araçtan açılan ateşle..
    6. Tezhip sergisi "Müzeyyen"..
    7. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli..
    8. Eyüpsultan’da biyolojik yöntemlerle..
    9. Nevşehir Belediyespor’da Sportif..
    10. Irmakta telef olan ineğine sarılıp..
    11. Turkcell'in "Zeka Gücü Projesi"
    12. Hasan Özer, NK Celik Zenica’da
    13. 'İmamoğlu kazanırsa İSPARK HDP'ye..
    14. Develi Belediyesi’nin kırsal..
    15. HDP'li belediyeler, LGBT'li..
    16. Bakan Yardımcısı Er: "İnşallah..
    17. Erdek’li sporcularından Müdür..
    18. Burkay: “İşimiz Türkiye, gücümüz Bursa”
    19. Virajı alamayan otomobil yoldan çıktı:..
    20. Hırsızlar yakalanmamak için..
    21. Yıldırım, Sancaktepe'de esnaf..
    22. "Umman Körfezi'ndeki saldırı BAE ve..
    23. İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık..
    24. Sahte polise dilenci kılığında..
    25. TEPSAM Başkanı Yıldırım:
    26. Tatvan Belediyesinden temizlik..
    27. Canlı yayında gözaltını 2 milyon izledi
    28. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya:
    29. Seçer, Çocuk İşçiliği İle Mücadele..
    30. Marmaris Uluslararası Kısa Film..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu