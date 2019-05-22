Eyüpsultan’da bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi’nin çukura düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada müteahhit Emrah D. gözaltına alındı. Eyüpsultan’da bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi’nin çukura düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada müteahhit Emrah D.

Eyüpsultan’da bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi’nin çukura düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada müteahhit Emrah D. gözaltına alındı.

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