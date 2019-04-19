0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Eyüpsultan’da bir apartman çatısı alev alev böyle yandı

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesinde 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çatı alevler içinde kaldı, vatandaşlar panik içinde binayı tahliye etti.

19 Nisan 2019 Cuma 03:10
Eyüpsultan’da bir apartman çatısı alev alev böyle yandı

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesinde 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çatı alevler içinde kaldı, vatandaşlar panik içinde binayı tahliye etti. Bir kişinin yaralanırken, ev sahibi yanan evleri için feryat etti.


Yangın saat 01.20 sularında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Çay Sokaktaki 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler bir anda tüm çatıyı sardı. Yangının gürültüsüne uyanan vatandaşlar, hemen binayı tahliye ederken, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, alevler diğer binalara sıçramadan alevler içinde kalan çatıya müdahale etti.


Yangında evde ikamet eden ve kiracı olduğu öğrenilen bir kişi, dumandan etkilenerek hafif bir şekilde yaralandı. Yangını haber alan ev sahibi kadın ise, olay yerinde evini izleyerek feryat etti.


Daha sonra sinir krizi geçiren ve yaralanan kiracı ise, koşarak binaya girmeye çalıştı ancak polis ve itfaiye ekipleri şahsı alarak, olay yerinden uzaklaştırdı.


İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı, sokağa döküldü.


Uyudukları vakitte bir anda gürültüyle uyandıklarını belirten bina sakini Mustafa Demirtaş, “Yatıyorduk bir anda bağırtıyla, gürültüyle aşağıya indik. Kendi imkanlarımızla aşağıya indik” dedi.


Yangınla ilgili inceleme sürürken, yangının kesin çıkış nedeni araştırma sonucu belirlenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 03:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan’da bir apartman çatısı alev alev böyle yandı
    1. Eyüpsultan’da bir apartman çatısı alev..
    2. Kaçak definecilerin kazdıkları kuyuda..
    3. Erzincan'da öğrenci yurdunda..
    4. Fransız mahkeme başörtülü kadını haklı..
    5. İşte yeni askerlik sistemi! Lise, MYO..
    6. Alkollü yakalandı, yediği para..
    7. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'dan..
    8. Burundi'de tepki çeken karar! Yeni..
    9. NASA uyardı: 10 katlı bir bina..
    10. Somali'deki Türk Harp Okulu ilk..
    11. Kurtarılma çalışmaları havadan..
    12. Millî Savunma Bakanı Akar, Fransız..
    13. Yanmış insan kemikleri bulundu! İlçe..
    14. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    15. Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot..
    16. Milli Savunma Bakanı Akar Fransız..
    17. Antalya’da üzerine yıldırım düşen..
    18. Öykü ile annesinin duygulandıran..
    19. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya..
    20. Anne-kız birlikte yaşadıkları evde ölü..
    21. Tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var
    22. Kayıp kadın balkon altında uyurken..
    23. İzmir'de kamyonun kıraathaneye girmesi
    24. Kahvehaneye dalan kamyonun şoförü..
    25. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    26. "Libya krizini aşmanın en iyi yolu..
    27. Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı..
    28. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler..
    29. Tokat’ta yakılmış insan kemikleri..
    30. GÜNCELLEME - Kaçak defineciler..
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu İslam karşıtı, aile düşmanı feminist politikalar izleyecek! İşte kanıtları
    İmamoğlu İslam karşıtı, aile düşmanı feminist politikalar izleyecek! İşte kanıtları
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin