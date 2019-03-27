Eyüpsultan’da Binali Yıldırım ve Deniz Köken’e yoğun ilgi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan’da mahalleleri dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Eyüpsultan’a AK Parti seçim otobüsü ile gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, vatandaşları selamladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım ve Köken, Eyüp merkez, Silahtarağa, Sakarya, Esentepe, Nişanca ve Defterdar’daki mahallelerinin sakinleriyle buluştu. Yıldırım ve Köken’in içinde bulunduğu seçim otobüsü mahallelerde vatandaşlar tarafından Türk bayrağı ve meşalelerle karşılandı. Vatandaşlar tarafından yakılan meşaleler etrafı aydınlattı.

Coşku ile karşılanan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ve Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken’nin otobüsü bazı vatandaşlar tarafından durduruldu. Yıldırım, kendileriyle görüşmek isteyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Taraftarlar Derneği’nin yoğun katılım gösterdiği karşılama renkli görüntüler ortaya çıkardı. Taraftarlardan bir kişi elindeki formayı Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken’e imzalattı. Coşkulu kalabalık daha sonra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım ve Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Köken’in otobüsünün ayrılmasının ardından dağıldı.