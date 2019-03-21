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Eyüpsultan’da Berat Albayrak’a yoğun ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eyüpsultan AK Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Meydanı’nda balkan helvası dağıtıp esnaf ziyareti yaptı.

21 Mart 2019 Perşembe 20:57
Eyüpsultan’da Berat Albayrak’a yoğun ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eyüpsultan AK Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Meydanı’nda balkan helvası dağıtıp esnaf ziyareti yaptı. Bakan Albayrak’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, 2 ton geleneksel balkan helvasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Eyüpsultan AK Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Meydanı’nda dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği helva ikramında birçok vatandaş Bakan Albayrak ile fotoğraf çekindi. Helva dağıtımının ardından Bakan Albayrak ve beraberindeki heyet çevredeki esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Albayrak girdikleri yerlere hediye çiçek bıraktı. Yoğun ilgiden dolayı güçlükle ilerleyen Bakan Albayrak yanına gelerek sorunlarını anlatan vatandaşlar ile tek tek ilgilendi. Bakan Albayrak ve başkan adayı Deniz Köken AK Parti Eyüpsultan Seçim İrtibat bürosunu ziyaret etti. Burada vatandaşlara seslenen protokol üyeleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.



“Eyüp’te Deniz Başkanımız var”


Vatandaşlara helva ikramı sırasında yoğun ilgi gören Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Cumhurbaşkanımız diyor ya ’Nereden nereye’, Türkiye, İstanbul ve Eyüpsultan gerçekten nereden nereye geldi. Şimdi hizmet siyasetinde marka olmuş, Cumhurbaşkanımızın Belediye başkanlığı ile başlayan süreçte bugün yeni bir tarih var. Bu ülkede belediye başkanlığı koltuğuna oturanlar, devletin verdiği imkanları terör örgütlerine tahsis eden belediyeler oldu mu? Ozaman belediye başkanlığı basit bir görev değildir. Seçerken dikkatli olmak lazım. Eyüp’te Deniz Başkanımız var, İstanbul’da bir dünya markası olan Sayın Binali Yıldırım başkanımızla durmak yok, yola devam diyoruz” diye konuştu.



“Tramvay hattının da deneme sürüşlerini gerçekleştirdik”


Eyüpsultan Meydanı’nda geleneksel balkan helvası dağıtımı yapan Eyüpsultan AK Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ile beraber metroya binip deneme sürüşleri yaptık. Alibeyköy- Eminönü tramvay hattının da deneme sürüşlerini gerçekleştirdik. Bundan sonra Mecidiyeköy’e gitmek için otobüs duraklarından saatlerce beklemek yerine 8 dakikada Mecidiyeköy’e gidebileceğiz. Teknolojik olarak neyi getirmemiz gerekiyorsa biz onu sizinle buluşturuyoruz. Hanımefendilerin kreş meselesi, gençlerin kitap kafe ve gençlik merkezlerimizi en kısa sürede hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 20:57
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